Rusland og Hviderusland har nærmest siden invasionen af Ukraine været underlagt sanktioner fra Vesten.

Det har blandt andet betydet, at danske virksomheder i et stort omfang ikke har kunne eksportere sanktionerede varer, som kan være endt i hænderne på den krigsførende nation Rusland.

Men hele 12 sager er åbnet mod danske virksomheder, der er mistænkt for at have brudt sanktionerne. Det skriver Børsen, der har fået oplysningerne vi en aktindsigt fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Aktindsigten kortlægger, at man i alt har fået omkring 12 anmeldelser eller underretninger om sanktionsbrud.

Det betyder, at man undersøger flere overtrædelse af straffelovens paragraf 110c, som kan udløse bøder og straffe på op til fire års fængsel.

EUs medlemslande har vedtaget otte sanktionspakker med henblik på at bremse Rusland, Vladimir Putin og hans nærmeste, men det er ikke lige nemt, mener ekspert.

»Russerne er ganske dygtige til at få virksomheder til at bryde sanktionerne. Den erfaring har de fra Den Kolde Krig, og det er metoder, de nemt kan finde frem fra værktøjskassen igen,« siger Aage V. Nielsen, direktør for Vitus Bering Management, som har stor erfaring med rådgivning i russiske forhold, til Børsen.

NSK henviser til, at sagerne er verserende, og vil derfor ikke udtale sig.