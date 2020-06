I to sager har Bagmandspolitiet ikke slettet aflytninger mellem anklagede og deres forsvarer, som de skal.

Når politiet aflytter en mistænkt kan det ske, at man ved en fejl aflytter og optager en fortrolig samtale mellem den mistænkte og vedkommendes forsvarsadvokat.

Hvis det sker, skal samtalen ifølge retsplejeloven slettes, så snart politiet bliver opmærksom på, at aflytningerne er ulovlige.

Men i løbet af de sidste par måneder har to sager vist, at Bagmandspolitiet ikke altid lever op til lovens bogstav.

Senest er det sket i en sag om hvidvask af 166 millioner kroner, der for tiden behandles ved Retten på Frederiksberg, skriver Ekstra Bladet.

Torsdag modtog advokat Ulrik Sjølin, der er forsvarer for den hovedtiltalte i sagen, en skrivelse fra Bagmandspolitiet.

Her det fremgår det, at Bagmandspolitiet har gemt aflytninger af klientsamtaler, som advokaten har haft med sin klient.

I skrivelsen til forsvarsadvokaterne forklarer Statsadvokaten, at der er tale om en fejl i kommunikationen mellem Bagmandspolitiet og Rigspolitiets Telecenter, der opbevarer aflytningsmaterialet.

- Når du er politimand og slår op på side et i lærebøgerne, så ved du, at en klient skal have uhindret adgang til sin forsvarer. Det, der bliver sagt her, er fortroligt og vedkommer ingen, siger Ulrik Sjølin til Ekstra Bladet.

Han vil nu rejse en erstatningssag om uberettiget aflytning for at tvinge Bagmandspolitiet til at fremlægge sagen for en dommer.

En eventuel erstatning vil han give videre til Danske Hospitalsklovne.

Også i sagen mod Britta Nielsen børn, der er tiltalt for hæleri i forbindelse med deres mors svindel, er der samtaler mellem børnene og deres forsvarsadvokater, som ikke er blevet slettet.

Det gjorde Peter Secher, der er forsvarsadvokat for den ene datter, opmærksom på i et retsmøde 30. april.

Ifølge Ekstra Bladet har forsvarsadvokaterne for Britta Nielsens børn indbragt aflytningssagen for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

/ritzau/