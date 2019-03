Byret har besluttet at straffe en mand med fængsel i seks år for blandt andet hjemmerøveri. Manden har anket.

En 23-årig mand straffes med fængsel i seks år for hjemmerøveri og forsøg på samme.

Det har Retten i Helsingør mandag besluttet.

Retten fandt det blandt andet bevist, at 23-årige Ali Nafa var en slags bagmand, der havde presset medgerningsmænd til at begå flere forbrydelser.

Det var blandt andet vidneudsagn fra de andre, der var involveret i lovbruddene, og som nu sidder fængslet, der var med til at sætte Nafa bag tremmer.

Den 23-årige, der er tidligere medlem af den nu ulovlige gruppering Loyal To Familia (LTF), har nægtet sig skyldig i ni ud af de ti anklager mod ham. Et enkelt forhold om afpresning erkendte han.

Hans forsvarer, Mie Sønder Koch, argumenterede i retten for, at Ali Nafa skulle straffes med fire års fængsel. Den hårdere straf er specialanklager Kenn Jørgensen tilfreds med.

- Jeg tænker, at det var det, retten kom frem til, så det er fint nok.

- Retten lagde vægt på det, han blev dømt for, og det skærpende moment, at han var LTF-relateret. Også at han var bagmanden, så det var ham, der sendte de her mennesker ud for at begå kriminalitet, blev tillagt som skærpende omstændighed, siger han.

Ali Nafa ankede på stedet dommen til Østre Landsret. Han vil frifindes for de forhold, han nægter sig skyldig i, fortæller forsvarer Mie Sønder Koch.

- Det er en dom alene baseret på vidneforklaringer fra andre, der er dømt i sagen tidligere. Min klient har forklaret, at han ikke kender noget til det, at han ikke har været med til noget, bedt nogen om noget eller afpresset folk. Altså lige bortset fra det ene forhold, han har erkendt.

- Meget kort opsummeret har han forklaret, at de andre må have set sig sure på ham og lagt skylden over på ham, siger hun.

Den 23-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen i cirka et år, og han skal blive i fængslet, indtil landsretten har taget stilling til anken, oplyser forsvareren.

/ritzau/