En 33-årig mand forsynede narkohandler på Bornholm med stoffer. Det koster ham nu årelang fængselsstraf.

En 33-årig mand er ved Retten på Bornholm blevet idømt 12 års fængsel i Bornholms største narkosag.

Sagen tog sin begyndelse i maj, da politiet fandt store mængder stoffer to forskellige steder på Bornholm. De i alt 5,7 kilo amfetamin og 4000 ecstasypiller er den største mængde ulovlige stoffer, der er fundet på øen.

I slutningen af august blev en 39-årig mand idømt syv års fængsel for at have været i besiddelse af stofferne.

Politiets efterforskning pegede i retning af København, og i juli blev den 33-årige anholdt af Københavns Politi for at have leveret stofferne til manden på Bornholm.

Ved en ransagning af hans bopæl i Sydhavnen fandt politiet yderligere godt 27 kilo amfetamin og 25 ecstasypiller.

Den 33-årige Lars Christian Harnisch erkendte, at han havde leveret stofferne til Bornholm, og at han havde opbevaret den store mængde narko på sin bopæl i København for personer med tilknytning til rockergruppen Satudarah.

Straffen, som retten mandag nåede frem til, var han dog ikke tilfreds med.

- Han ankede på stedet strafudmålingen til landsretten, siger Benthe Peder Lund, der er chefanklager ved Bornholms Politi.

/ritzau/