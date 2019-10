En 38-årig mand blev torsdag idømt syv års fængsel for at have videreoverdraget store mængder af narkotika.

En 38-årig mand blev torsdag i Retten i Aarhus idømt syv års fængsel for at have stået bag overdragelse af i alt fem kilo amfetamin og næsten seks kilo hash.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden var en af bagmændene i et netværk, som distribuerede narkotika.

- Den 38-årige var en af bagmændene bag særdeles organiseret handel med hård narko, hvor den dømte altså stod bag distribuering af amfetamin i kilo ad gangen, siger Morten Rasmussen, anklager i Særlig Efterforskning Vest, i pressemeddelelsen.

- Derfor er jeg tilfreds med, at retten tildelte ham en lang ubetinget fængselsstraf, siger han.

Amfetaminen blev overdraget i Aalborg, mens hashen blev overdraget i området ved Aarhus.

I marts blev manden sammen med syv andre personer anholdt i en politiaktion mod rockermiljøet.

Særlig Efterforskning Vest ransagede flere adresser i Jylland under aktionen, hvor en del narko blev beslaglagt.

Den 38-årige har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet.

I Retten i Aarhus erkendte han alle forhold og modtog dommen.

I samme sag er fire personer fortsat varetægtsfængslet, mens fem personer allerede har fået domme på henholdsvis to år og ni måneder, tre år og fire års fængsel.

/ritzau/