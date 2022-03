En ung ukrainsk kvinde på 19 år flygter fra krigen i sit land. Hun kommer i kontakt med en polsk mand online, som tilbyder hende husly.

Den 49-årige mand tager hende med op i sin lejlighed i Wrocklaw i Polen, men han gør alt andet end at hjælpe hende.

I stedet voldtager han ifølge polsk politi den unge kvinde.

Politiet »fordømmer«, at han har udnyttet hendes svære situation.

»Hun flygtede fra det krigshærgede Ukraine, talte ikke polsk, kendte ikke byen og havde aldrig været i Polen. Hun stolede på en mand, der lovede at hjælpe hende,« lyder det fra politiet, som anholdt manden 9. marts.

Den anmeldte voldtægt er blot et af flere eksempler på, at kriminelle i øjeblikket udnytter ukrainske flygtninge.

Der har allerede været flere tilfælde, oplyser organisationen La Strada i Ukraine, som arbejder med ofre for menneskehandel.

»Vi kender til tilfælde af bedrageri og seksuelle overgreb. Vi advarer ukrainske kvinder og andre flygtninge mod svindlere,« oplyser La Strada i et skriftligt svar til B.T.

Lørdag berettede polsk politi om en ny sag, hvor en 53-årig bulgarsk mand og en 52-årig kvinde blev anholdt for forsøg på bedrageri mod ukrainske flygtninge.

I byen Lubycza Królewska nær den polsk-ukrainske grænse havde de tilbudt fire ukrainske kvinder og tre børn, der skulle til Tyskland, gratis transport.

Men da de var kørt derfra i Mercedes-bussen, krævede gerningsmændene pludselig 150 euro for hver person.

Flygtningene vendte rystede tilbage modtagecentret, hvor politiet bemærkede dem og fandt ud af, hvad der var sket. Polsk politi identificerede gerningsmændene og anholdt dem ved grænsen, da de var ved at forlade landet.

Også i den polske grænseby Medyka har sikkerhedsvagter observeret mistænkelige episoder. De er især på vagt over for menneskehandlere, der kan udnytte flygtninge til for eksempel prostitution eller tvangsarbejde.

»I morges fandt vi tre mænd, der forsøgte at lokke en gruppe kvinder ind i en varevogn. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at de ville rekruttere dem til prostitution, men da vi begyndte at tale med dem, blev de ret nervøse og gik deres vej, siger en sikkerhedsvagt ved navn Mornay ifølge det norske nyhedsmedie NTB.

Det er endnu uvist, hvor mange ukrainske flygtninge der har været udsat for overgreb eller andre forbrydelser under den massive flygtningestrøm efter Ruslands invasion.

Men der kan være flere forbrydelser, som myndighederne ikke har opdaget.

»Meget af det, de ser, er kun toppen af isbjerget. Der vil formentlig være langt flere sager,« siger Anders Lisborg, der er ekspert i migration og menneskehandel og i øjeblikket er migrationsrådgiver i EU.

Det er velkendt fra andre flygtningestrømme, at kriminelle fisker i strømmene, og at flygtninge er udsat for at blive udnyttet økonomisk eller seksuelt, forklarer Anders Lisborg.

Allerede i begyndelsen af marts var der talrige advarsler om situationen for ukrainske flygtninge. FN advarede om, at de risikerer at blive udsat for »vold, overgreb og menneskehandel« under deres flugt.