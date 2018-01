Retten i Sønderborg afgør mandag, om anholdelse af fotograf på motorvej var berettiget. Læs om baggrunden her.

Sønderborg. Var det nødvendigt, at politiet skred til anholdelse af en fotograf, der tog billeder på en motorvej fyldt med migranter og flygtninge?

Det er spørgsmålet, som Retten i Sønderborg besvarer, når der mandag falder dom i sagen mod pressefotograf Martin Lehmann fra dagbladet Politiken.

Sagen går helt tilbage til 9. september 2015, da 300 flygtninge og migranter begav sig på vej til fods på den sønderjyske motorvej.

Kort før klokken 17 fik Martin Lehmann og en halv snes andre pressefolk af politiet ordre om at forlade motorvejen.

Men fotografen fra Politiken fortsatte sit arbejde med at følge menneskestrømmen på motorvejen.

Han blev kort tid efter anholdt og kørt til politigården i Aabenraa, hvor han blev afhørt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Den slags takseres normalt til en bøde på 1500 kroner.

Men fotografen har - med opbakning fra sin arbejdsgiver og fagforening - afvist bøden og indbragt sagen for byretten.

Pressefotografen mener, at anholdelsen og den efterfølgende sigtelse var uberettiget.

Han - og de øvrige pressefolk - havde ret, ja nærmest pligt til at rapportere om en så væsentlig begivenhed, lyder argumentet.

- Det var ikke svært at se, at vi her stod midt i et stykke danmarkshistorie med 300 flygtninge på en dansk motorvej.

- Med min erfaring vurderede jeg, at jeg ikke fagligt kunne forsvare at forlade stedet, sagde Martin Lehmann i retten.

Politiet mener omvendt, at anholdelse og sigtelse af fotografen var både nødvendig og rimelig.

- Vi skulle have motorvejen tømt for mennesker, sagde operationsleder Ole Aamann Jessen, Syd- og Sønderjyllands Politi, i retten om den kaotiske septemberdag.

Pressefolkenes tilstedeværelse på motorvejen hindrede politiet i at løse opgaven og få genåbnet motorvejen, forklarede han.

- Det var, som om nogle af dem, der gik på vejen, blev opildnet af, at der kom nogen og så på, sagde Ole Aamann Jessen.

En indsatsleder uddybede i retten, at nogle af de vandrende flygtninge og migranter opførte et "show" til ære for pressefolkene.

De gik eksempelvis hen til en majsmark og spiste majs, selv om de lige havde fået udleveret madpakker og vand, fortalte indsatslederen.

Bortvisningen af pressefolkene fra motorvejen tjente ifølge politiet også et andet formål - pressefolkenes egen sikkerhed.

Der var meldinger om vandflasker, der blev kastet ud fra motorvejsbroer. Det kunne ifølge politiets vurdering være farligt at opholde sig på vejen.

Operationslederen understregede, at det ikke var et forsøg på at afskære pressen fra at rapportere om begivenheden.

Det kunne ske fra motorvejsbroer eller tilgrænsende arealer, mente han.

Men det var ikke en reel mulighed, lød det i retten fra Martin Lehmann og flere kolleger.

Et tæt buskads og hensynet til den private ejendomsret gjorde det reelt umuligt at følge menneskestrømmen, forklarede de.

Fotografen bakkes op af Dansk Journalistforbund. Forbundets formand, Lars Werge, har kaldt anholdelsen for et brud på den grundlovssikrede ytrings- og pressefrihed.

Mandag middag ved vi, hvordan byretsdommeren og de to domsmænd ser på sagen.

/ritzau/