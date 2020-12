Et bageri er lige nu i flammer på Gisselfeldvej i Vallensbæk, og brandvæsnet kæmper med, at flammerne ikke spreder sig.

»Det brænder fortsat, men de prøver at begrænse ildens udbreden, men når de er så lang tid om det, så er det, fordi der er flere udfordringer end som så,« fortæller den vagthavende ved Københavns Vestegns Politi, Brian Holm.

Bageriet står dog ikke til at redde.

»Bageriet udbrænder fuldstændig. Det er næsten allerede udbrændt. Det har været meget varmt derude, har indsatslederen sagt.«

Politi og brandvæsen er på stedet og forsøger at bekæmpe branden. Foto: Presse-foto.dk

Alle personer på stedet er blevet evakueret, og der er ingen tilskadekomne.

Københavns Vestegns Politi oplyser videre, at der har været gasflasker i bageriet, men at der ikke længere er nogen fare ved dem, da de er ved at blive kølet ned.

Hvad der er skyld i den voldsomme brand, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt.

»Vi skal have afhøret nogle af dem, som var inde i bageriet,« siger Brian Holm til B.T.