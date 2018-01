Ifølge ejeren af et bageri i Tinbjerg skyldes hærværk, at han har nægtet at betale beskyttelsespenge.

København. En bager i Tingbjerg er gentagne gange blevet udsat for hærværk, og ifølge ejeren selv skyldes det, at han har nægtet at betale beskyttelsespenge.

Det skriver TV2 Lorry.

Bagerbutikken Kaj Bageri blev senest lørdag aften raseret af fem unge maskerede gerningsmænd med baseballbat og jernstænger. Også torsdag og fredag aften fik bageren smadret vinduer.

Torsdag blev der kastet sten mod butiksfacaden og kanonslag smadrede butikkens vinduer.

Ali Parnian, der ejer butikken, fortæller, at han har nægtet at betale beskyttelsespenge. For ham er det en principsag ikke at betale så meget som en krone.

- For hvis jeg betaler nu, vil de bare have mere og mere. Det er skruen uden ende, siger han til TV2 Lorry.

Sohila Ghiasvand, som har hjulpet til i forretningen som tolk, fortæller, at episoden torsdag skete bare få timer efter, at en mand af udenlandsk herkomst havde henvendt sig i butikken og forsøgt at true sig til penge.

- Han startede med at sige, at drengene her i området vil smadre og lukke jeres forretning. Det er mig, der styrer drengene. Så hvis du giver mig 100.000 kroner, stopper jeg dem, siger hun til TV2 Lorry.

Københavns Politi bekræfter over for tv-mediet, at de har modtaget en anmeldelse om hærværk og afpresning.

Ifølge Ali Parnian har flere andre butikker i området set sig nødsaget til at betale beskyttelsespenge, men denne oplysning har politiet hverken kunne be- eller afkræfte over for TV2 Lorry.

/ritzau/