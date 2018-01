Østre Landsret stadfæster frifindelse af Tingbjerg-bageren Ali Parnian.

Den 19-årige bageriejer Ali Parnian er fredag eftermiddag blevet frifundet af Østre Landsret for anklager om at have sat ild til en stjålet bil og brændt den af i Værløse.

»Bager-Ali« modtog frifindelsen roligt med et plastickrus med vand i den ene hånd, og reagerede i første omgang ved lettet at give hånd til sin forsvarer, sin tolk og forældrene til en 20-årig kammerat, der også var tiltalt og endte med at blive dømt for ildspåsættelsen.

Umiddelbart efter fik han lige uden for retslokalet et minutlangt kram af sin iranske kæreste, så tårerne brød frem i hans øjne. Kort efter var han dog klar til at tale med tilstedeværende journalister, men ville gerne uden for i Østre Landsrets gård, så han kunne fejre frifindelsen med en smøg.

»Jeg har sovet skidt i nat, for det har været et stort pres med denne sag. Selvfølgelig var jeg nervøs op til domsafsigelsen, for udfaldet kunne ændre mit liv fuldstændig. Men jeg har hele tiden sagt sandheden og været fortrøstningsfuld, for man skal jo ikke dømmes for noget, som man ikke har gjort. Alle kan sige, hvad de har lyst til, men det skal også kunne bevises,« lød det fra den netop frikendte.

Ali Parnian blev landskendt, da hans bageri i Tingbjerg i weekenden blev angrebet og hærget af maskerede køllemænd. Ifølge ham selv handlede det angiveligt om afpresning for beskyttelsespenge.

Torsdag kom det frem, at Ali Parnian selv var anklaget i en straffesag. En sag om brugstyveri og afbrænding af en bil. Hans kammerat blev i oktober dømt ved Retten i Lyngby, mens Ali Parnian blev frifundet.

Anklagemyndigheden ankede sagen til Østre Landsret med krav om fængsel og udvisning til den iranske bager. Men endnu engang er det altså endt med frifindelse.

»Siden min sidste tur i retten er mit liv blevet fuldstændig forvandlet. Jeg prøver at leve det så godt som muligt. Alle mennesker kommer nok i løbet af deres liv ud for en form for problemer, som det så gælder om at håndtere bedst muligt,« tilføjede han lige efter frifindelsen.

Weekendens hærværk gav genlyd helt ind på Christiansborg. Den konservative Mette Abildgaard satte gang i en indsamling, som endte med at indbringe 472.000 kroner.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøgte under stort presseopbud det hærgede bageri.

Opbakningen til Ali Parnian skortede det ikke på.

Siden har politiet meldt ud, at der tegner sig et broget billede af sagen. Der har også været sået tvivl om, hvorvidt Parnians påstand om beskyttelsespenge og afpresning havde hold i virkeligheden. Under retssagen hævdede Alis tidligere nære ven, at han var blevet tilbudt penge af Alis far for at tage det juridiske skrald for afbrændingen af bilen, og fredag kom det også frem, at Alis far - der er bosiddende i Italien - ifølge Jyllands-Posten for nylig er blevet anmeldt til politiet for et forsøg på afpresning, der skulle være foregået i efteråret 2017 i Søborg. Københavns Politi har bekræftet, at den sag nu indgår i efterforskningen af hærværket i weekenden i Tingbjerg mod Alis bageri.

Da det torsdag kom frem, at Ali Parnian var tiltalt i en straffesag, vaklede støtten fra de folkevalgte en smule. Mette Abildgaard meldte ud, at hun nu ville undersøge muligheden for, at folk kunne få betalt deres indsamlingsdonationer tilbage.

Inger Støjberg fortalte dog inden fredagens dom, at hun ikke fortrød sin støtte til Ali Parnian, uanset hvad udfaldet af sagen i landsretten måtte blive.

»Jeg har været glad for støtten og for pengeindsamlingen, men pengene er og har ikke været det vigtige for mig i forbindelse med denne sag. Det er helt og alene op til Mette Abildgaard, hvad der skal ske med de indsamlede penge,« understregede Ali Parnian over for BT.