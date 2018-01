Østre Landsret stadfæster frifindelse af Tingbjerg-bageren Ali Parnian.

København. Den 19-årige bageriejer Ali Parnian er fredag blevet frifundet af Østre Landsret for anklager om at have sat ild til en stjålet bil og brændt den af i Værløse.

Ali Parnian blev landskendt, da hans bageri i Tingbjerg i weekenden blev angrebet og hærget af maskerede køllemænd. Ifølge ham selv handlede det angiveligt om afpresning for beskyttelsespenge.

Torsdag fortalte Ritzau, at Ali Parnian selv var anklaget i en straffesag. En sag om brugstyveri og afbrænding af en bil. Hans kammerat blev i oktober dømt ved Retten i Lyngby, mens Ali Parnian blev frifundet.

Anklagemyndigheden ankede sagen til Østre Landsret med krav om fængsel og udvisning til den iranske bager. Men endnu engang er det altså endt med frifindelse.

Weekendens hærværk gav genlyd helt ind på Christiansborg. Den konservative Mette Abildgaard satte gang i en indsamling, som endte med at indbringe 472.000 kroner.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøgte under stort presseopbud det hærgede bageri.

Opbakningen til Ali Parnian skortede det ikke på.

Siden har politiet meldt ud, at der tegner sig et broget billede af sagen. Der har også været sået tvivl om, hvorvidt Parnians påstand om beskyttelsespenge og afpresning havde hold i virkeligheden.

Da det torsdag kom frem, at Ali Parnian var tiltalt i en straffesag, vaklede støtten fra de folkevalgte en smule. Mette Abildgaard meldte ud, at hun nu ville undersøge muligheden for, at folk kunne få betalt deres indsamlingsdonationer tilbage.

Inger Støjberg fortalte dog inden fredagens dom, at hun ikke fortrød sin støtte til Ali Parnian, uanset hvad udfaldet af sagen i landsretten måtte blive.

Efter fredagens dom lyder det fra Mette Abildgaard på Twitter, at hun vil afvente "mere viden" om hærværket i bageriet, før hun vil tage stilling til, hvad der skal ske med pengene fra indsamlingen.

Hun henviser til politiets udmelding om "et broget billede".

