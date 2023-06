Røverne gik hårdhændet til værks, da de torsdag slog til imod en juveler-butik i det indre København. Ved røveriet blev bestyreren af forretningen bundet på hænder og fødder, erfarer B.T.

Den oplysning vil Københavns Politi ikke bekræfte. Men i samme åndedrag oplyser en kommunikationsmedarbejder ved Københavns Politi, at man har visse spor at gå efter.

Blandt andet har man kortlagt den første del af røvernes flugtrute.

Juveler-butikken ligger i Store Kongensgade, og røverne slog til omkring kl. 12.30.

Efterfølgende gik til fods til Metro-stationen ved Marmorkirken, hvorfra de med metroen kørte til Enghave Plads.

»Vi håber, at nogen genkender de mistænkte eller har set deres færden i går. Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi håber, at der er borgere, som kan hjælpe os med at finde frem til dem,« siger Robert Jensen, efterforskningsleder Københavns Politi.

»Hvis man ser de to mænd, skal man kontakte politiet hurtigst muligt på telefon 1-1-4,« tilføjer han.

Begge røvere var mænd. Den første beskrives til at være cirka 40 år og kraftig af bygning.

Sådan tog den ene røver sig ud. Foto: Københavns Politi Vis mere Sådan tog den ene røver sig ud. Foto: Københavns Politi

Han var muligvis skaldet og talte Engelsk. Han var iført sort kasket, rød polo, grå bukser og sandaler og medbragte sort rygsæk af mærket Nike

Og sådan så røver nummer to ud ved flugten. Foto: Københavns Politi Vis mere Og sådan så røver nummer to ud ved flugten. Foto: Københavns Politi

Den anden beskrives til ligeledes at være cirka 40 år. Han var almindelig til muskuløs af bygning.

Han var iført stråhat, solbriller, blå langærmet trøje, blå shorts og blå sneakers med hvide snørebånd. Han medbragte en blå/sort rygsæk af mærket Nike og en paraply.

