En spektakulær sag om en voldelig kidnapning er i denne uge for Retten i Aarhus.

Tre mænd er tiltalt for både frihedsberøvelse, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, røveri samt afpresning. Det drejer sig om to brødre og en 44-årig mand, der er et velkendt ansigt i det kriminelle miljø i Aarhus.

Ifølge anklagemyndigheden holdt de tre mænd en 43-årig mand fanget i en lejlighed i Åbyhøj i næsten seks timer den 18. januar, før det lykkedes ham at flygte. Et sandt mareridt hvor manden blev udsat for nedværdigende og brutal vold.

Han blev angivelig bundet med strips på både hænder og fødder og herefter slået og sparket flere gange på kroppen og hovedet. Han blev også slået med en golfkølle og sprøjtet med peberspray i både mund og øjne. Derudover fik han en hætte over hovedet og blev truet med en kniv.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heraf fremgår det også, at det 43-årige offer blev frarøvet en mobiltelefon, 900 kroner i kontanter, hævekort, taske og jakke.

De oplysninger, de tre tiltalte prøvede at banke ud af offeret, drejede sig formentlig om, at mændene ville have 43-årige til at omregistrere en BMW M3, så de kunne få fingre i luksusbilen.

Da den 43-årige på ukendt vis formåede at flygte fra sine kidnappere, løb han ned til en DanBolig-butik på Silkeborgvej tæt på lejligheden.

Her kom han forslået ind via bagindgangen til butikken og bad en medarbejder om at ringe til politiet.

Manden fortalte medarbejderen, at han havde været låst inde i en lejlighed, men nu var sluppet væk.

Der blev sendt flere patruljer til stedet og tilkaldt en ambulance, idet den 43-årige mand var blevet udsat for vold og skulle undersøges nærmere.