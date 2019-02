23-årig blev anholdt i visitationszone. Dommer har fængslet ham i to uger, oplyser Østjyllands Politi.

En dommer har lørdag varetægtsfængslet en ung mand, der blev afsløret med en kniv i Aarhus fredag aften.

Anholdelsen sker på et tidspunkt, hvor der ifølge politiet er et spændt forhold mellem grupper på grund af uenigheder om hashsalg.

På grund af konflikten har Østjyllands Politi indført en såkaldt visitationszone i bestemte områder. Alle personer og biler kan blive undersøgt for våben, selv om der ikke er en begrundet mistanke.

Den 23-årige blev taget i Stokholmsgade i Aarhus Nord, som ligger i zonen, oplyser politiets vagtchef.

Manden har tidligere overtrådt våbenloven, og grundlovsforhøret lørdag er endt med varetægtsfængsling i to uger. Den afgørelse har manden appelleret til Vestre Landsret.

Forleden fortalte politiet, at flere voldelige episoder på det seneste er baggrunden for, at de normale lovregler er blevet suspenderet.

- Vi vil ikke acceptere, at den her ulmende uro udvikler sig, udtalte chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen. Formentlig skyldes volden uenighed om hashmarkedet, vurderer han.

For eksempel blev to mænd i en bil stukket med kniv i ben og baller. Forinden havde overfaldsmændene smadret bilens ruder, har politiet oplyst.

Tidligere blev den 19-årig stukket i nakken med en spids genstand, og i et tredje tilfælde blev en 20-årig skudt i armen med et haglvåben.

Visitationszonen gælder frem til 18. marts, har politidirektøren besluttet.

/ritzau/