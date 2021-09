Mange har nok prøvet at overse en højre vigepligt. Tirsdag kunne det have haft fatale konsekvenser for en kvinde og hendes barn i Odense.

Som så mange andre var kvinden ude og nyde det gode vejr med en løbetur på Vesterbro i Odense, da hun oplevede, hvad må være alle mødres mareridt.

Hun havde nemlig sit barn med, som sad fastspændt i en såkaldt babyjogger, der er en løbeudgave af en barnevogn.

Den 36-årig kvinde løb i østligt retning af Vesterbro ind mod Odense centrum, da hun bliver påkørt af en personbil i krydset med Thorsgade ved donutbutikken Bronuts, ifølge Fyns Politis døgnrapport.

»Alle er uskadte og der skete ikke noget med babyen,« fortæller politikommissær ved Fyns Politi Jens Riis Christensen.

Sammenstødet gav dog skader på vognen, hvori barnet sad.

Herefter valgte den 38-årige kvinde fra Odense, der førte bilen, at gå amok på joggeren, hun lige have påkørt.

Ifølge politiets rapport valgte hun i hvert fald at overfuse den 36-årig jogger og skubbe hende ind i en væg.

Bilisten kørte herefter fra stedet og efterlod den – formentlig – noget overrumplede mor. Politikommissær Jens Riis Christensen fortælle, at de ved, hvem kvinden er.

Dog kan politiet endnu ikke sige om hun er sigtet, da politiet stadig arbejder på sagens detaljer. Politikommissæren forsikrer dog om, at de tager sagen alvorligt.