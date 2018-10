Far anker dom på fem års fængsel for vold mod sin tre måneder gamle søn, oplyser anklager.

Sønderborg. En 26-årig mand er blevet idømt fem års fængsel for vold mod sit spædbarn.

Det er netop blevet afgjort ved Retten i Sønderborg.

Det oplyser anklager Rikke B. Nielsen torsdag kort før middag.

Marc Sørensen er blevet dømt for at have rusket sin tre måneder gamle søn to gange i april 2017.

Volden betød, at sønnen fik blødninger i hjernen samt talrige blødninger i øjnene.

- Retten lagde vægt på, at det var vold, som blev begået mod et lille barn på tre måneder, siger Rikke B. Nielsen.

Marc Sørensen nægter sig skyldig. Under sagen har han ikke ønsket at udtale sig.

Myndigheder blev ledt på sporet af sagen i april 2017, da den nu dømte selv greb telefonen.

- Efter den anden episode ringede han selv til 112, fordi han ikke kunne få kontakt til barnet. Her kunne man konstatere skaderne, og det var her, at mistanken mod faren opstod, fortæller Rikke B. Nielsen.

Marc Sørensen valgte at anke dommen på stedet.

Dermed skal Vestre Landsret på et senere tidspunkt behandle sagen.

/ritzau/