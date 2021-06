Frederiksborg Brand og Redning er kørt til en melding om et bål, der er ude af kontrol tæt på en bygning i Smørum.

Det oplyser beredskabet på Twitter, der i øjeblikket er på stedet.

Nordsjællands Politi oplyser, at de modtog anmeldelsen 19.13 og at der er tale om en lade, som et bål har taget fat i.

»Der er tale om en tom lade, hvor der hverken er dyr eller mennesker,« fortæller vagtchef Daniel Cunnely.

Opdateres...