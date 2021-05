Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi måtte mandag aften hjælpe en bådtyv, der var gået på grund.

For det var ikke det mest elegante bådtyveri, der blev forsøgt udført i Skælskør.

Under 'flugten' med tyvekosterne, altså en hvid jolle, stødte tyven nemlig på grund. Derfor måtte tyven et smut i vandet for at skubbe båden fri.

Men den aktion gik ikke helt som planlagt, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den stjålne båd sejlede nemlig fra tyven, som i stedet måtte klamre sig til en bøje.

Og her sad tyven ellers fast, mens han råbte på hjælp i en times tid, vurderer vagtchefen.

»Det var ikke så dramatisk, men det har været meget koldt.«

Bådtyven er nu bragt på hospitalet, da han efter sin tid på bøjen var blevet underafkølet.