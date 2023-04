Lyt til artiklen

Flere både er søndag sendt i vandet, mens helikoptere er sendt i luften ved Ringkøbing Fjord.

Årsagen er, at man er bekymret for, at en person kan være kommet i problemer ude i vandet.

Det fortæller Jan Johnsen, der er indsatsleder ved Brand & Redning MidtVest, til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

»Vi har fundet nogle personlige genstande på en bænk ved havnen og har derfor iværksat en redningsaktion,« siger han.

Til B.T. fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jesper Brøndum, at det var nogle forbipasserende, der fik øje på genstandene:

»Det er et par badetøfler, et håndklæde og en telefon, som ligger ved havnekajen. Og det reagerer vi selvfølgelig på,« forklarer Jesper Brøndum.

Genstandene blev fundet omkring klokken 10, og det vides endnu ikke, om en person rent faktisk befinder sig ude i vandet – eller om genstandene blot er blevet glemt eller efterladt på stedet.

Til at begynde med blev der ledt i det umiddelbare nærområde ved havnebassinet ved rådhuset i Ringkøbing for at se, om der skulle være nogen fra det nærliggende badehotel eller lignende, som manglede.

»Men det er der ikke umiddelbart. Så vi frygter selvfølgelig, at der er nogen, der har taget en svømmetur og så måske ikke er kommet op igen,« siger vagtchefen.

Mens flyvevåbnet og beredskabet tager sig af eftersøgningen til vands og i luften, tager politiet sig af den del, der udspiller sig på landjorden.

»Vi prøver at gå videre med den her telefon, der desværre var gået død, da den blev fundet. Så det er lidt svært lige at finde ud af, hvem det kan være,« siger Jesper Brøndum.

Klokken 13.19 oplyser politiet på Twitter, at man ikke har fundet nogen endnu.

»Søger eventuelle vidner eller personen selv,« lyder det i tweetet.

Politiet modtog anmeldelsen om sagen klokken 10 – umiddelbart efter, at genstandene var blevet fundet.