Fri cannabis er langtfra kun et budskab for stenede typer med Bob Marley T-shirts.

Det er også en fremadstormende industri for blandt andet sunde jyske landmænd – og begge typer er velkomne ved Copenhagen Cannabis Expo, der løber af stablen kommende weekend.

Det er den mangeårige fri hashaktivist Khodr 'Cutter' Mehri, der står bag arrangementet, som denne gang holdes i Lokomotivværkstedet på Otto Busses vej i København.

Tre dage skal arrangementet køre, og der vil også blive uddelt priser for den bedste cannabis, fortæller arrangøren.

Det er tredje gang, at han arrangerer en sådan messe. Den første blev holdt i Bella Center, og den næste var i Messecenter Herning. Det var i 2019, før corona lukkede Danmark ned.

»Messen er for alle, der måtte have interesse i cannabis. Med den her messe skal vi først og fremmest udbrede budskabet om, hvad cannabis-industrien egentlig er. Vi skal oplyse folk om de mange forskellige produkter,« fortæller Khodr Mehri.

Produkterne spænder fra rygegrej, over cbd, til medicinsk cannabis, der er en voksende industri, som også dyrkes her til lands.

»Så kan folk, der gerne vil vide mere om industrien lære nyt. ligesom der også er en mulighed for at knytte kontakter,« tilføjer han.

Med andre ord forventes rækken af gæster at spænde bredt. Fra klassiske hashhoveder, over læger og kræftpatienter til folk, der enten dyrker cannabis for sjov eller på industrielt niveau.

Af de mere kuriøse tilbud er der rapperen Benny Jamz, der lancerer et cannabis-mærke, og som i den forbindelse vil have en bod på messen.

Priserne for de bedste cannabis-produkter vil blive uddelt søndag.

