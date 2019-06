Sent onsdag aften arbejder Hovedstadens Beredskab sammen med Forsvarets redningstjeneste i Kalvebodløbet ved København, hvor der er sket en ulykke.

Fire personer, der var ombord på en mindre jolle ud for Avedøreværket på Avedøre Holme meldes kæntret.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab, der har sendt specialtjenesten med fem redningsbåde, ti dykkere og fem overfladereddere til stedet, hvor også Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre er i aktion.

En af de fire ombordværende personer er selv kommet op af vandet - og vedkomemnde slog alarm kort før klokken 23.

Opdatering #KøgeBugt #Kalvebodløbet #HBeredskab har reddet to personer op af vandet, en person var kommet op ved egen hjælp før beredskabets ankomst. Der mangler stadig 1 person. Vi assisterer JRCC i samarbejde m. @VestegnsPoliti, @RegionH og Søredningstjenesten for at redde liv! https://t.co/EmLVMln2HF — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) June 19, 2019

Derudover har redningsmandskabet fået yderligere to personer op ad vandet.

Det oplyser vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Kristian Levy, til B.T.

»Vi har sat massivt ind. Det er vanskeligt med de vindstød og det tordenvejr, der er lige nu. Det giver dårlig sigtbarhed. Det er formentlig også skiftet i vejret, der er kommet bag på sejlerne,« siger han.

Personernes identitet er indtil videre ukendt, men ifølge operationschefen er de ikke dansktalende.