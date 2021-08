Der har søndag formiddag været en større redningsaktion på Aabenraa Fjord.

Her endte fire personer i vandet efter at være kæntret i en kano.

Det meddeler Søværnets Operationscenter til B.T

»Meldingen kom kl 10.30, at de var kæntret og lå i vandet og derfor ikke kunne komme ind. De angav selv, at de lå cirka en kilometer ude fra kysten, men det er svært at vurdere, når man ligger i vandet,« siger vagthavende officer Ole Theill Sørensen.

Opdateres...