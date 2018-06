En båd står i flammer i Odense fjord ved Munkebo, det oplyser Forsvaret til B.T.

To personer befandt sig tidligere i vandet, men er nu blevet reddet ind på land af en redningshelikopter.

»De to mænd er i god behold,« siger Allan Jydemand Mortensen, vagtholdsleder ved Forsvarets Joint Operations Center.

Vagtholdslederen fortæller også, at båden stadig står i brand.



»Dansk Søredningsselskab forventes at være der om fem minutter, hvor de med deres skib vil forsøge at bjerge den brændende båd derude,« siger Allan Jydemand Mortensen.

Han forklarer, at der er tale om en speedbåd, som er cirka 15 til 17 fod lang. Den ligger på omkring en meter vand 300 meter fra kysten i Odense Fjord.

De to mand reddet i land i god behold af helikopter fra @forsvaretdk. Deres båd brænder fortsat og holdes under opsyn. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) June 13, 2018