Et sandt mareridt udspillede sig i nat for to dykkere i Nordjylland.

De to var sejlet ud fredag for at lave et sidste dyk på et vrag, inden det blev mørkt – men da de vendte retur til havoverfladen, var deres båd væk.

Den havde revet sig fri fra ankeret. I syv timer lå de i vandet flere kilometer ud fra Kannestederne.

Det skriver Skagen Redningsstation på Facebook. De fik meldingen om de nødstedte dykkere klokken 00.45.

– Da skibet på frb 08 (redningsskibet, red.) næmer sig positionen, opdager de et flash lys et stykke fra båden. Det viste sig at være de to savnede dykkere, skriver de.

Besætningen fik de to dykkere op i redningsbåden, hvorefter de blev sejlet ind til land og tilset af en læge.

– Begge dykkere var ved godt mod og glade for, de blev fundet, skriver redningsstationen i opslaget.

Til Nordjyske oplyser Nordjyllands Politi, at de to dykkere var iført dykkerdragter, og derfor har de det godt – trods de mange timer i vandet.