»Må Gud give alle de mennesker alt det bedste! Dem, som har samlet ind, giver mig styrke. Det her kommer til at gøre min tilværelse lettere. Jeg er meget glad. Send dem mine varmeste hilsner og fortæl, at de altid vil være velkomne hos mig.«

Det siger en dybt bevæget Said El Ossoul, da den 37-årige vandsælger fra den marokkanske storby Marrakech af B.T.s udsendte netop har fået at vide, at der er masser af danskere, som har samlet penge ind til ham og hans kollega, som lever af at sælge peanuts.

Det har de gjort i ren taknemmelighed over, at de to mindrebemidlede mænd og familiefædre afslørede gerningsmændene, tre ekstremistiske islamister, til det frygtelige dobbeltdrab på danske Louisa Vesterager Jespersen, 24, og hendes fire år ældre norske veninde og rejsefælle Maren Ueland.

Kvinderne blev den 17. december fundet bestialsk knivdræbt i deres telt, som de under en trekkingtur på Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal, havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde.

Det er anden gang, B.T. møder vandsælgeren Said El Ossoul. Første gang var det hos hans familie. Denne gang har vi aftalt at mødes i den ældgamle Menara-have i hjertet af Marrakech.

Han ved ikke, hvad årsagen er til, vi gerne vil møde ham igen.

Men det finder han ud af, da vi fortæller ham, at godhjertede mennesker i Danmark har lavet en indsamling til ham og hans kollega.

»Jeg beder ikke om noget til gengæld for det, jeg har gjort. Jeg har anmeldt disse mænd, fordi jeg vil hjælpe mit fædreland. Jeg er marokkaner, og mit land betyder meget for mig. Da jeg fandt ud af, hvad de havde gjort ved de to piger, fik jeg ondt i hjertet. Jeg kunne slet ikke sove bagefter,« siger Said El Ossoul.

B.T. omtalte i en artikel lørdag, at Tina Flensborg Jensen fra Skanderborg havde igangsat indsamlingen til fordel for ‘vandmanden’ og hans kollega, efter hun havde læst om, hvordan de to ved årvågenhed og pligtfølelse i sidste øjeblik fik slået alarm til politiet, så de tre formodede hovedmænd blev anholdt.

De to sælgeres ageren betyder ikke alene, at gerningsmændene til de afskyelige og feje terrorhandlinger mod de to kvinder er blevet fanget.

Det betyder også, at Said El Ossoul og hans kollega med stor sandsynlighed har forhindret de ekstremistiske og radikaliserede Islamisk Stat-sympatisører i at begå flere blodige terrorhandlinger, som de angiveligt var på vej til.

For den bus de sad i, da politiet slog til, havde turistmagneten Agadir som destination, og mændene medbragte fire store skarpslebne våben. Heriblandt en blodig kniv, der formodes at være gerningsvåbnet til drabene på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland.

Desuden har en politikilde over for marokkanske medier antydet, at mændene også kan have haft planer om at lave et giftangreb mod mennesker et sted i det nordafrikanske land.

Da B.T.s udsendte på vegne af fundraiser Tina Flensborg Jensen overrækker en samlet donation på 19.000 dirham - svarende til 14.625 danske kroner - til deling mellem Said El Ossoul og hans kollega, er han helt paf. Og meget glad.

Said El Ossoul har gennem de seneste 19 år tjent til dagen og vejen og forsørget sin kone, datter og så vidt muligt bidraget til sine aldrende forældre ved at sælge vand til turisterne ved busstationen i Marrakech.

Hans dagsløn er typisk 50 dirham - svarende til lidt over 30 danske kroner.

Men efter han og kollegaen trodsede deres egen angst og afslørede terroristerne, har han været så psykisk hårdt medtaget og ramt af en så voldsom stressreaktion, at han først for få dage siden og på lavere blus end før så småt er begyndt at arbejde igen.

»Jeg kigger mig over skulderen hele tiden. Jeg er bange. Man ved aldrig, hvad sympatisører til terroristerne kan finde på. Jeg håber bare, at politiet passer på mig og min familie,« siger han til B.T.

Uden indtægt gennem snart tre uger falder pengene fra de mange varmhjertede danskere, som har bidraget til Tina Flensborg Jensens indsamling, på et særdeles tørt sted for den i forvejen mindrebemidlede mand.

Udover nu at kunne brødføde familien en rum tid betyder det også, at Said El Ossoul endelig kan få råd til at lappe taget på familiens faldefærdige bolig, så det ikke længere regner ind, når skyerne trækker ind over Marrakech.

»Med de her penge kan jeg reparere mit hus. I har jo selv set, hvordan mit tag er ved at falde sammen. Når det regner, lever jeg og min familie midt i vandet inde i huset. Det skal vi ikke mere nu. Jeg vil også tage mig godt af min mor og min far, der begge er syge. Min far er svag, og min mor har noget med hjertet, så de får begge medicin.«

»Det danske folk hjælper mig virkelig, for nu kan jeg hjælpe min egen familie. Må Gud passe godt på jer. Jeg vil igen udtrykke min dybeste medfølelse med de piger, der er blevet slået ihjel, og med dem som har mistet,« siger Said El Ossoul.

I Skanderborg sidder 48-årige Tina Flensborg Jensen og føler sig næsten lige så taknemmelig som den 37-årige marokkanske hverdagshelt.

Hun kan næsten ikke være i sig selv af glæde over, at hun tog initiativ til at lave en indsamling via det Facebook-relaterede site gofundme.com.

106 personer har bidraget med små og store beløb til indsamlingen.

Desuden har nære familiemedlemmer til terrorofret Louisa Vesterager Jespersen givet et beløb direkte til Tina Flensborg Jensen, som derefter har overført pengene.

»Jeg havde slet ikke fantasi til at forestille mig, at så mange mennesker ville være med. Jeg synes jo bare, jeg ville gøre noget for den her stakkels mand og hans kollega som tak for deres indsats,« siger Tina Flensborg Jensen og tilføjer:

»Det er fuldstændig overvældende, hvor mange der har givet et beløb. Det viser, at når formålet er rigtigt, så står danskerne virkelig sammen.«