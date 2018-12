I de frodige dale på Toubkal-bjerget er teltene væk.

Kisterne med de to skandinaviske kvinder er båret ned, og kun en lille mindeplads med få blomster og rød-hvide stearinlys står tilbage som minde om den grusomme handling, de to veninder blev ofre for.

I løbet af en time har en håndfuld mennesker passeret stedet, hvor 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes 28-årige norske veninde Maren Ueland i mandags blev fundet døde. Alle stoppede op og kiggede i et par minutter.

I Marokko kan ingen forstå, hvordan det kunne ske.

»De to kvinder var jo helt uskyldige. Det er så uretfærdigt og chokerende, hvad der er sket med dem. Jeg håber, at de personer, som står bag, får dødsstraf,« siger 27-årige Hussain Baaki, der er vandreguide på bjerget.

Han kan ikke helt udtrykke, hvor meget det berører ham, men han prøver.

For i de mere end 50 år med turisme i området og rejsende på bjerget har der aldrig været en lignende episode.

Men det er ikke kun tourguiderne, som dagligt bevæger sig op og ned ad bjerget, der udtrykker følelsesmæssige reaktioner. Hele området er tynget af hændelsen.

I den nærmeste store by, Imlil, stimler indbyggerne sammen og ligner én stor beklagelse, selvom ingen af dem bærer ansvaret.

»På vegne af hele det marokkanske folk ... Vi er meget kede af det. Vi forstår slet ikke, at der kan ske sådan noget her, fordi det er et sikkert område. Det er det sidste, vi havde forestillet os, ville ske her,« siger Jamal Imerhane, der ejer en trekkingvirksomhed, som samarbejder med danske rejseselskaber.

Vandrestierne for foden af Atlasbjergene er et populært rejsemål for danske rejseselskaber, som arrangerer guidede ture på Toubkal-bjerget, der er Nordafrikas højeste.

Det var her, ikke langt fra nogle gamle berberlandsbyer, at de to veninder slog de deres telt op for natten. Det var her, de blev dræbt i 2.200 meters højde. På plateauet, som de lokale kalder Tawoyant n’ Tghfssa, stod deres telte, som ikke ligger langt fra en lille kiosk, hvor bjergets vandrere kan købe forfriskninger og få et hvil. Veninderne havde allerede besteget det høje bjerg i dagene forinden, men besluttede at blive ved den smukke udsigt lidt endnu.

Myndighederne har siden mandag arbejdet intensivt med efterforskningen på bjergsiden og i ugens løb er i alt 13 mistænkte blevet anholdt i forbindelse med sagen, der efterforskes som en terrorhandling.

På de sociale medier optræder flere af de mistænkte angiveligt i en troskabsvideo til Islamisk Stat, som stadig bliver undersøgt.

Ifølge tourguiderne blev to kister fløjet op til gerningsstedet. Men før det lokale gendarmeri bar kisterne ned gennem det stejle og stennede terræn, viste de en sidste respekt.

Menneskemængden omkring gerningsstedet stillede sig sammen i en spontan ceremoni til minde om de afdøde kvinder. Der blev sagt nogle få ord, og gendarmerne gjorde honnør, før de i fælleskab løftede kisterne ned ad bjerget.

På vej ned ad Toubkal-bjerget​ fortæller en kjortelklædt Imam fra den lille landsby, Armed, at han i dagens fredagsbøn også talte om den tragiske hændelse.

Dobbeltdrabet har skabt stærke reaktioner i Danmark og Norge. Men også i Marokko og det isolerede bjergområde, hvor forbrydelsen fandt sted, har forbrydelsen skabt forargelse og vrede.

Lørdag formiddag vil mænd og kvinder fra alle de næmeste landsbyer for foden af Atlasbjergene samles til en mindehøjtidlighed for de to kvinder.

Man forventer, at flere hundrede mennesker vil deltage. Det har berørt alle, som har hørt om sagen.

Bjergområdet, hvor de to veninder tilbragte deres julerejse med at vandre ligger en times kørsel syd for Marrakech. Det er landets store turismecentrum og har i mange år været en fredeligt og velbesøgt destination for vestlige rejsende. Men allerede nu kan tourguiderne mærke, at noget ikke er, som det plejer.

I højsæsonen går 200 mennesker op og ned ad bjerget om dagen. Nu er det uden for sæson og kun få mennesker vandrer på bjergsiderne. Og de seneste dage endnu færre, end tidligere år.

