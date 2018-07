»Jeg har fået så meget ødelagt. Jeg har fået ar på sjælen, jeg har misset så meget af skolen, og han får lov at gå fra det hele som en fri mand. Det er ikke retfærdigt, at det er offeret, som sidder tilbage og er blevet straffet mest.« Sådan siger 19-årige Emilie Riddersholm om den mand, der blev frikendt for at voldtage hende.

Og sådan er der potentielt mange kvinder i Danmark, der kan have det. For en gennemgang af alle voldtægtssager, der har været for en dansk byret mellem januar 2016 og maj 2017, som B.T. har foretaget, viser, at mindst 19 procent af alle sager ender med frifindelse.

I alt er 39 sager af de 205, som blev afgjort i perioden, endt med frifindelse. I den anden ende er der faldet dom i 127 af sagerne - hvilket svarer til 61,9 procent.

De 19 procent frifindelser i voldtægtssager står i skarp kontrast til billedet i samtlige straffesager i Danmark. I 2016 førte 3,4 procent af straffesager ved danske domstole til frifindelse, viser tal fra Danmarks Statistik

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Over landsgennemsnit

Statsadvokat hos Rigsadvokaten Jens Røn erkender, at voldtægtssager kan være sværere end andre sager at få sigtede dømt i:

»Det er rigtigt, at over en del år, så ligger frifindelsesprocenten for voldtægt højere end for andre overtrædelser – formentlig også over landsgennemsnittet for almene straffesager,« siger Jens Røn, der samtidig fortæller, at tallet i voldtægtssager kan variere fra år til år grundet den lille mængde årligt.

Fakta Afgørelser i voldtægtssager Afgørelser ved en byret i voldtægtssager Sager i alt: 205

Domme: 127

Frifindelser: 39

Betingede domme: 12

§ 68-70 (gerningsmanden psykisk syg): 20

Delvis betingede domme: 5

Bøde: 1

Tiltalefrafald: 1 * Alle domme er fra byretten – der kan derfor være afvigelser, hvis domme er anket til landsretten.

Han mener ikke, der risikoen for, at en voldtægtsforbryder går fri, er større end risikoen i andre sager. Men for ham og den danske retsstat er det endnu vigtigere, at en uskyldig ikke bliver dømt, end at en skyldig får sin dom.

»For anklagemyndigheden gælder et objektivitetsprincip, hvor anklagemyndigheden skal fremlægge i retten, hvad der taler for og imod en domfældelse. Og så er det i sidste ende op til retten, om den tiltalte skal dømmes eller ej. Når Danmark er et af verdens bedste retssamfund, så skyldes det blandt andet, at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå, at uskyldige bliver dømt. Og så kan der være særlige bevisspørgsmål i netop voldtægtssager sammenlignet med en række andre kriminalitetsformer,« siger Jens Røn.

Fakta Få hjælp Har du været udsat for et seksuelt overgreb og har brug for professionel hjælp? Så kan du kontakte enten Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital eller Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet. Aarhus: Ring 7846 3543 ved akutte sager – 7846 4835, hvis du har øvrige spørgsmål. København: Ring 3545 4085 (mandag til fredag 09.00-12.00, onsdag lukket). Der kan lægges besked på telefonsvareren.

Ville ikke anmelde igen

Emilie Riddersholm oplevede at blive voldtaget. Og i første omgang blev den mand, hun mener voldtog hende, idømt ni måneders fængselsstraf – seks af dem ubetinget. Men i ankesagen ved landsretten – anklageren havde anket for at få skærpet straffen – blev Emilie Riddersholms formodede voldtægtsmand frikendt.

»Jeg havde det sådan, at min sag var tabt nu – det kunne jeg ikke ændre på, men jeg ville ikke have, at andre skulle gennemgå det samme. Det er ikke, fordi det skal handle om, at det er synd for mig, men folk skal være klar over, hvordan det foregår. Skete der noget lignende for mig i dag, ville jeg ikke anmelde det,« fortæller Emilie Riddersholm til B.T.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Kontaktvoldtægten kan også begås af kolleger og venner, hvor der ikke nødvendigvis har været en optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

Og det billede kan ledende psykolog ved Center for Voldtægtsofre Mikkel Arendt genkende. For mange ofre for voldtægt kan en tur forbi politiet og senere en eventuel retssag være en voldsom oplevelse.

Få sager fører til dom

Mødet med myndighederne – politi, domstole – kan være hårdt for ofrene. Oplever I også det?

»Ja, bestemt. Og så skal man huske, at der er forsvindende få sager, der fører til dom. Og det er ikke, fordi vi er i tvivl om, der har været en voldtægt. Heldigvis har de fleste gode oplevelser med politiet, men nogle oplever også konsekvensen af, at politiets rolle er at finde ud af, hvad der er op og ned i sagerne, så uskyldige ikke bliver dømt. Og det er der mange ofre, som tager tungt. Det er en ekstremt ubehagelig situation at være i, hvis man sidder hos politiet og oplever, at der bliver sået tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, det, man fortæller,« siger Mikkel Arendt, og uddyber:

»Den høje frifindelsesprocent gør, at nogle ofre er forsigtige med at anmelde den voldtægt, de blev udsat for. Og mange gange når de aldrig så langt som til at anmelde voldtægten, da hele mødet med systemet afskrækker dem. De sager, hvor der falder dom, er bare toppen af isbjerget, for vi ser rigtig mange personer, som aldrig anmelder eller når til en retssag.«

Herunder kan du se B.T.s interaktive danmarkskort over samtlige voldtægtsdomme i perioden.

