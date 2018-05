Helt frem til sent fredag aften var der ild i et kæmpe hedeområde mellem Billund og Vejle.

Branden i en af Danmarks største indlandsheder, Randbøl Hede, brød ud ved middagstid.

Via en kraftig vind spredte den sig over et område på otte kvadratkilometer mod vest, og først sent på aftenen lykkedes det de omkring 100 brandfolk fra Egtved, Billund, Vejle, Vejen, Fredericia, Give, Haderslev og Herning at få bugt med flammerne i størstedelen af området.

I løbet af dagen var der indsat såkaldte crashtendere, udlånt fra Billund Lufthavn, Flyvestation Skrydstrup og Flyvestation Karup. Det er særligt store brandbiler, man normalt bruger i lufthavne.

»Der er et lille område i det nordvestlige hjørne, der stadig brænder,« sagde vagtchef Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi sent fredag aften.

fterslukningen af det øvrige område kan fortsætte helt op ad lørdagen.

Ingen personer er kommet noget til under den voldsomme brand, men enkelte landejendomme måtte evakueres, fordi de er beliggende i vindretningen. Der er ikke sket skader på bygninger. Flere veje måtte lukkes, og for naboerne var det et voldsomt syn, der mødte dem. En af dem er Bente Rosenskjold, der er genbo til heden.

Ved 11-tiden fik hun og manden at vide af nogle forbipasserede, at det ulmede i grøftekanten.

»Inden brandbilerne overhovedet nåede at komme, kunne vi se, hvor lynhurtigt det nåede at brede sig med den friske østenvind. Der er så tørt, så tørt her,« fortæller hun, der sammen med manden skyndte sig at gøre deres stråtag vådt, så risikoen for brand blev minimeret.

»Det her er det værste, vi har oplevet, mens vi har boet her,« siger hun.

De arealer, der er gået op i flammer, er dels privatejede, dels statslige. Det er Naturstyrelsen Trekantsområdet, der står for plejen af de statslige hedearealer. Skovrider Inken Breum Larsen anslår, at flere hundrede hektar er brændt ned. Naturstyrelsen afbrænder selv med jævne mellemrum hedearealerne for at forynge plantevæksten. Der sker dog inden april måned for at undgå, at fugle har bygget rede i ormådet.

»Vi plejer at afbrænde heden, men det sker under kontrollerede forhold. Og bestemt ikke på denne årstid, hvor mange dyr er aktive,« siger skovrideren.

Det er fortsat uvist, hvordan branden er opstået. Men det kan skyldes manglende omtanke, eksempelvis ved at en bilist har kastet et cigaretskod ud af vinduet.

Den teori tror Bente Rosenskjold på.

»Folk smider jo tit affald ud af vinduet, når de kører forbi. Så det kan man ikke lade være med at tænke, men vi ved det jo ikke,« siger hun.