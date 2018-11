Radiovært blev straffet og henrettet for at lægge sin fortid bag sig, skriver Jyllands-Posten i sin leder.

Drabet på den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar har fået flere reaktioner og spalteplads i avisernes ledersektioner.

Jyllands-Postens leder tolker drabet som et angreb på retten til at vælge frit og til at ytre sig om det.

Det er syv år siden, at Yasar brød med sin kriminelle fortid. Siden har han forsøgt at hjælpe unge drenge og mænd i samme situation, påpeger avisen.

Efterfølgende er han blevet kendt som medvært i Radio24syvs program "Politiradio", hvor han også taler om sin kriminelle fortid.

- Nedim Yasar blev straffet og henrettet for at lægge sin fortid bag sig og ønske sig en bedre fremtid for sig selv og sin familie. Det og de erfaringer, han havde, valgte han at dele med andre som radiovært og forfatter.

- Det blev hans død, og i den forstand er nedskydningen ikke kun et angreb på Nadim Yasar, men på retten til at ytre sig og bruge det frie ord, skriver Jyllands-Posten.

Tirsdag udkom hans bog "Rødder - en gangsters udvej", hvor han fortæller om sit liv som kriminel leder af banden Los Guerreros og sin vej ud af det.

Men han nåede ikke selv at opleve, at bogen skulle udkomme, da han blev skudt mandag aften på Nørrebro i København.

I Berlingskes leder står der, at drabet uanset motivet også er et anslag mod det frie ord.

- Nedim Yasars fortid som bandeleder hverken kan eller skal forklares eller undskyldes. Men efter sin exit havde han viet sit liv til at fortælle om sin fortid, blandt andet for at advare andre mod at gå ind i de kriminelle bandemiljøer.

- Det er helt uacceptabelt, at en sådan stemme nu er bragt voldeligt til tavshed, skriver avisen i sin leder.

Drabet har også fået flere af landets politikere på banen.

- Jeg blev oprigtigt ked af det, da jeg hørte det. Vi bliver nødt til at kigge på, om vores exitprogrammer er gode nok, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), vil bede politiet se på, om beskyttelsen af folk, der har taget de skridt, som Yasar har, er gode nok.

- Der findes ingen garantier for, at der ikke kan ske en vanvittig tragisk hændelse som det, der er sket. Men vi skal i hvert fald sikre os, at vi gør det rigtige, sagde han.

