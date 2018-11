Et ritual, der gik over gevind, har ført til, at en gruppe elever er bortvist fra Roskilde Katedralskole.

Et bizart fødselsdagsritual er tilsyneladende grunden til, at en elev på Roskilde Katedralskole er blevet udsat for vold, og ti andre er hjemsendt.

Det skriver Dagbladet Roskilde.

Ifølge avisens oplysninger handler det om, at en elev fik "fødselsdagstæsk" på sin 16 års fødselsdag den 9. november.

Det skete ved, at ti andre elever fik lov at tæve ham i 16 sekunder. Men det udviklede sig formentlig mere alvorligt, end fødselsdagsbarnet havde forestillet sig.

Skolens rektor, Claus Niller, har kun oplyst, at der har været en voldsepisode, som er blevet filmet og delt på sociale medier.

Han kan ikke udtale sig om, hvad der er sket, men han har set optagelsen.

- Vi har set, hvad vi har set, og vi tager på det kraftigste afstand fra det. Det skal ikke ske på Roskilde Katedralskole, siger rektoren til Dagbladet Roskilde.

Voldsepisoden er meldt til politiet, og Roskilde Katedralskole har hjemsendt de ti elever.

Skolen har stillet de ti hjemsendte sanktioner i udsigt i form af midlertidig eller permanent bortvisning. Gymnasiets sanktioner er uafhængige af, hvad politiet finder frem til, skriver Dagbladet Roskilde.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for avisen, at man har modtaget en skriftlig anmeldelse og er ved at undersøge forholdene.

/ritzau/