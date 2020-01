Dansk statsborger har på rejser til Syrien tilsluttet sig IS. Men han var hyret af PET, skriver Berlingske.

Ifølge avisen Berlingske er en dansk statsborger dømt for terrorisme i Spanien i 2018, trods han i virkeligheden var agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det skriver Berlingske på baggrund af kilder med indgående kendskab til sagen. Kilderne har udtalt sig på betingelse af fuld anonymitet. Det fremgår derfor ikke, hvorfra de har deres viden.

I Spanien blev 30-årige Ahmed Samsam fra København i 2018 idømt otte års fængsel for terrorisme for under flere rejser til Syrien at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Men ifølge Berlingske gennemførte Ahmed Samsam blot én af sine rejser til Syrien på egen hånd. De øvrige rejser, som han er dømt for i Spanien, er gennemført efter anmodning fra og føring af PET og FE.

Ahmed Samsam har været ansat hos henholdsvis PET og FE mellem 2012 og 2015, skriver avisen.

I februar 2013 blev han første gang sendt til Syrien af PET.

I 2014 blev han igen sendt til Syrien. Denne gang af FE.

Ansættelsen hos FE ophørte i 2015. Ifølge Berlingske har Samsam modtaget militær træning, fast månedsløn på op til 20.000 kroner, bonusser og fået udgifter betalt for sit arbejde.

Arbejdet havde til formål at forhindre terror i Danmark.

Til Berlingske siger Ahmed Samsam, at han sagde ja til arbejdet hos efterretningstjenesterne, fordi han "ville hjælpe med at forhindre et terrorangreb i Danmark".

Ifølge Samsam understregede de PET-ansatte, der rekrutterede ham, at han aldrig ville blive straffet for de rejser til Syrien, han tog afsted på efter deres ønske.

Derfor regnede han med, at PET ville komme ham til undsætning i Spanien. Men det er altså ikke sket. Ifølge Berlingske har forløbet vakt forargelse internt i de to efterretningstjenester.

I juni 2018, da retssagen gik i gang, skal de to efterretningstjenester ifølge Berlingske have taget kontakt til den spanske efterretningstjeneste i håb om at løse sagen.

Svaret lød, at henvendelsen kom for sent. Der er ikke siden taget skridt for at få Ahmed Samsam hentet til Danmark, skriver Berlingske.

PET har ingen kommentarer til sagen, oplyser tjenesten til Berlingske. FE afviser over for Berlingske at be- eller afkræfte avisens oplysninger med henvisning til tjenestens "særlige arbejdsvilkår".

/ritzau/