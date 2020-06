Sidste år i august kom en seksårig alvorligt til skade, da en teenager på brutal vis kastede ham ud fra 10. etage på Tate Modern i London.

Nu er teenageren ved navn Jonty Bravery blevet idømt minimum 15 års fængsel. Af dommen fremgår det, at han muligvis aldrig bliver sat på fri fod igen.

Jonty Bravery var 17 år, da han begik sin forbrydelse i august sidste år. Han tilstod ved retten, at det var hans hensigt at slå drengen ihjel.

Netop, at det var hans intention at dræbe barnet, lagde retten Old Bailey i London vægt på, skriver BBC.

Allerede et år inden, den tragiske handling fandt sted, havde Jonty Bravery, der lider af autisme, over for sin plejer nemlig fortalt om sit ønske om at slå et barn ihjel.

»Du gik til udkigsposten, så dig omkring og udså dig ofret og hans familie, og gik hen til drengen og smed ham ud fra bygningen. Den frygt, han må have oplevet, og den rædsel, hans forældre må have følt, kan man ikke forestille sig,« lød det fredag fra dommeren, Maura McGowan.

»Hvad du gjorde den dag, beviser, at du er en enorm fare for offentligheden,« fortsatte hun og kaldte Jonty Braverys handling "ondsindet" og "helt ufattelig".

På videooptagelser fra dagen, hvor Jonty Bravery kastede den lille dreng ud fra 10. etage, kan man se Jonty Bravery kigge ud fra toppen af den 10 etagers store bygning, inden han griber fat i en seksårig dreng.

Han tager fat i hans lemmer og kaster drengen ud fra bygningen, hvor han landede med hovedet først på en balkon fem etager under.

Anklager, Deanna Heer, sagde i retten, at den anklagede samlede drengen op og uden at tøve bar ham direkte over til kanten og smed ham ud fra bygningen.

Utroligt nok overlevede den seksårige dreng, som kom fra Frankrig og besøgte Tate Modern med sin familie, selvom han faldt 30 meter.

Drengen fik ved faldet svære hovedskader og brækkede ryggen, sine ben og arme, og selvom hans tilstand i dag er bedre, skal han fortsat behandles døgnet rundt, og han bliver formentlig aldrig rask igen.