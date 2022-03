Det klare solskinsvejr over København blev fredag eftermiddag formørket af tykke, sorte røgskyer, der steg til himmels fra en stor etageejendom i Vanløse.

Hvad der ved første melding fra politiet lød til at være en »alvorlig tagbrand i Grøndals Parkvej 6A«, skulle dog snart vise sig at være langt mere omfattende og faretruende.

Det oplevede 24-årige August Aabo Løgstrup på nærmeste hold. Han blev øjenvidne til, at hans lejlighed blev opslugt af branden, der opstod omkring 50 meter væk i en helt anden ende af den bygning, hvor han indtil nu har haft sit hjem.

»Til at starte med var jeg ikke klar over, at lejligheden ville brænde op. Men som tiden gik, tænkte jeg bare: 'Åh nej – fuck',« siger han.

Den DTU-studerende fortæller, at han har fri om fredagen. Derfor havde han sovet længe og nydt solskinnet på sin altan med en kop kaffe, mens han gjorde klar til en portion røræg til morgenmad.

»Idet jeg er færdig med mine scrambled eggs, kan jeg lugte røg. Jeg tænkte først, at det var fra æggene, men så kan jeg gennem min åbne altandør høre en, der råber: 'Brand!'.«

August Aabo Løgstrup fik lynhurtigt sine joggingbukser på og tog sin computer under armen.

»På det tidspunkt kan jeg se, at hele taget på den ene del af bygningen er i brand,« siger August Aabo Løgstrup.

En etageejendom på Grøndals Parkvej i Vanløse blev fredag 25. marts 2022 raseret af en omfattende brand. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2022) Foto: Nils Meilvang Vis mere En etageejendom på Grøndals Parkvej i Vanløse blev fredag 25. marts 2022 raseret af en omfattende brand. (Foto: Nils Meilvang/Scanpix 2022) Foto: Nils Meilvang

Efter at have ringet på dørtelefonen til samtlige lejligheder i opgangen og efter at have hjulpet en ældre kvinde ned ad trapperne i en anden opgang havde August Aabo Løgstrup tid til at observere infernoet.

Det var her, at det gik op for den studerende, at branden havde taget en uhyggelig udvikling og sat kurs mod de øvrige opgange, hvor over 90 familier til sammen havde deres boliger.

»Jeg tænkte: 'Det er en tagbrand, og ilden må blive deroppe'. Men da jeg så, at ilden bevægede sig nedad, tænkte jeg, at nu brænder det hele ned,« siger August Aabo Løgstrup.

Den 24-årige deler lejlighed med sin bofælle, Morten Christian Sørensen, der ikke var hjemme, da flammerne opstod.

Morten Christian Sørensen og August Aabo Løgstrup står nu uden hjem. Privatfoto Vis mere Morten Christian Sørensen og August Aabo Løgstrup står nu uden hjem. Privatfoto

Begge står nu uden langt de fleste af deres ejendele. Og vigtigst – uden nogen bopæl.

»Jeg har kun min mobil, min pung, mine nøgler, mine høretelefoner og noget arbejdstøj,« konstaterer Morten Christian Sørensen.

Mandag morgen er det for alvor ved at gå op for ham, at hans lejlighed er væk. Ligesom det er tilfældet for August Aabo Løgstrup, bor Morten Christian Sørensen nu hos sine forældre.

»Jeg kunne godt mærke det, da jeg vågnede i morges. Jeg er ikke i mit eget hjem og har ikke mine egne ting. Jeg følte mig ikke så godt til mode,« siger han.

Himlen var sort af røg, da August Aabo Løgstrup kom ud fra sin lejlighed. Privatfoto Vis mere Himlen var sort af røg, da August Aabo Løgstrup kom ud fra sin lejlighed. Privatfoto

Mens Morten Christian Sørensen ikke har haft ejendele med større affektionsværdi, ærgrer August Aabo Løgstru sig over, at han ikke fik flere ting med ud, da han spænede ned ad trapperne.

»Jeg havde nogle beklædningsgenstande fra min morfar – eksempelvis noget så basalt som en Nike-kasket fra 1950erne. Den er ikke noget værd, men både jeg og min morfar har gået med den, og den har betydet noget for mig,« siger han.

Politiet har mandag meldt ud, at der ikke er noget, der tyder på, at en forbrydelse er årsag til branden.

Teknikere har været inde og foretage en undersøgelse, men der udestår fortsat et større analysearbejde, før der foreligger et resultat af undersøgelsen, og før en brandårsag – måske – kan fastslås.«