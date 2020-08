En mandlig bilist får inddraget førerretten på stedet efter at have kørt ekstremt hurtigt på motorvej.

En civil patruljebil kørte tilfældigvis på motorvej E45 nord for Hobro, da en Audi drønede forbi med over 200 kilometer i timen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Situationen udspillede sig tirsdag aften, hvor der var få biler til stede på strækningen. Den civile vogn var indrettet med særligt videoudstyr og er netop beregnet til at skulle fange lovovertrædelser såsom høj fart i trafikken.

Det fortæller Thomas Ottesen, der er leder af operativ færdsel ved Nordjyllands Politi.

- Den kører og filmer derude, da den bliver overhalet på strækningen med meget, meget høj hastighed af den her Audi. Den begynder derfor en måling og følger efter bilen over knap ti kilometer, siger Thomas Ottesen.

Audien kørte i gennemsnit 221 kilometer i timen på den ti kilometer lange strækning. Den hurtige tur har patruljebilen optaget på film.

Da betjentene i bilen sætter de blå blink til, stopper den mandlige fører bilen.

- Det hele sker fuldstændig udramatisk, men det ender med, at passageren i bilen må køre bilen væk fra stedet, siger Thomas Ottesen.

Den mandlige fører fik inddraget førerretten på stedet. Han står til en fartbøde og en ubetinget frakendelse af førerretten i et halvt år.

S-regeringen fremlagde tidligere i år et udspil med tiltag, der skal bekæmpe såkaldt vanvidsbilisme. I udspillet betegnes det som vanvidsbilisme, hvis man kører med over 200 kilometer i timen.

Da der alene er tale om et udspil på nuværende tidspunkt, står denne bilist ikke til at blive ramt af de strafskærpelser, som regeringen foreslår.

De civile politibiler med særligt udstyr til at fange lovbrud i trafikken bruges især på steder, hvor der enten er konstateret et konkret problem, eller hvor politiet har mistanke om, at nogle bilister kører meget hurtigt.

- Så kan den køre frem og tilbage, og så kan det være, den fanger nogle, der kører råddent eller hurtigt, siger han.

Meget arbejde i afdelingen for operativ færdsel foregår i civile biler, oplyser Thomas Ottesen. Det er ofte godt for politiet at være mindre synligt.

- Man støder på andre lovovertrædelser, end hvis man kørte rundt i en uniformeret bil, siger han.

Han oplyser, at der i år generelt har været målt høje hastigheder.

- Der er dog heldigvis langt imellem de helt, helt hurtige, hvor folk kører over 200 kilometer i timen, siger han.

/ritzau/