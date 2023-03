Lyt til artiklen

Natten til søndag bragede en Audi ind i et træ på Øster Søgade midt i København.

Føreren er blevet anholdt – og politiet har én konkret mistanke.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen.

»Vi har mistanke om, at der er blevet kørt ræs,« siger han.

Billeder fra stedet viser, at Audien fik store materielle skader efter at have påkørt træet, som knækkede efter den ublide medfart.

»Der skete ikke personskade,« fortæller Michael Andersen fra Københavns Politi.

Bilens fører – en 35-årig mand – blev anholdt klokken 02.58.