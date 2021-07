Athira så toget komme kørende ind mod perronen. Så mærkede hun et skub i ryggen.

Hun faldt ned og landede på togskinnerne.

»Jeg troede, at jeg skulle dø. Det er slut nu. Jeg kunne se toget nogle meter væk, og det kom mod mig,« fortæller Athira.

Athira er 29 år, kommer fra Indien og er udvekslingsstuderende på Københavns Universitet. Hun var mandag aften tæt på at miste livet på Valby Station, da hun kom i karambolage med en fremmed mand.

Hun fortæller her i et interview med B.T. om sin oplevelse af episoden, og om hvordan det lykkedes hende at slippe med livet i behold.

Egentlig var Athira bare på vej hjem fra arbejde og sad op ad en bænk på perronen og ventede på sit tog.

Jeg blødte overalt i ansigtet og i nakken Athira, studerende

Men så kom manden gående. I stedet for at passere hende lavede han nogle bevægelser med sine hænder, og hun kiggede op på ham. Så kiggede hun ned i sin telefon igen.

Manden gik tættere på og trådte hen over hendes ben, selvom hun ikke sad og blafrede med dem udstrakt.

»Mine ben var meget tæt på mig, men han valgte at gå over og træde på min ene fod og sparke mit andet ben.«

»Jeg råbte: 'Hvad fanden laver du?' Han kiggede ikke tilbage, men gik videre,« fortæller Athira.

Så passerede han en anden ung kvinde, der stod med sin cykel, og gav cyklen et albuestød.

Han gik videre.

Athira kunne høre, at han kom i diskussion med en gruppe unge fyre længere oppe på perronen, men hun så ikke, hvad der skete.

Jeg skulle have sparket ham i bollerne

Kort efter kom han gående tilbage og gik hen mod hende.

Han virkede aggressiv i sine bevægelser og pegede på hende, mens han sagde noget på dansk, som hun ikke forstod, fortæller hun.

Da han gik forbi, rejste hun sig op, så han ikke kunne træde over hendes ben igen.

»Han kom så tæt på, at jeg var nødt til at reagere. Jeg spurgte ham, hvad der var galt med ham. Han råbte noget tilbage, men jeg ved ikke, hvad han sagde,« siger hun.

Og så eskalerede det.

»Han skubbede mig med sine albuer. Jeg prøvede at skubbe ham tilbage, men min fysik var ikke til det,« siger Athira.

Den anden unge kvinde sagde, at hun ville ringe efter politiet.

Han slog igen. Stemningen på perronen var kaotisk, og flere mennesker kom til og råbte, at de havde ringet efter politiet.

»Jeg kunne ikke mere. Jeg begyndte at slå tilbage og råbte 'get the fuck away from me',« fortæller Athira.

Så kiggede han mod hende igen.

Reddet op med blod i hele hovedet

Et sekund efter lå hun nede på skinnerne og kunne se toget komme kørende mod hende.

»Jeg tænkte, at jeg ikke har tid til at gøre noget. Jeg lå bare der,« siger hun.

De andre på perronen vinkede vildt med armene til lokoføreren.

Han fangede signalet og nødbremsede toget nogle meter fra Athira. Hun var reddet.

De andre hjalp hende op fra skinnerne.

»Jeg blødte overalt i mit ansigt og i nakken,« siger hun.

Politiet kom med fuld udrykning og anholdt manden. Athira kom på skadestuen og fik syet flere sting.

Skulle have sparket ham i bollerne

Athira har det okay, men er stadig rystet.

»Jeg forventede det ikke, så det kom som et chok. I Indien er jeg vant til at skulle være meget forsigtig, men jeg troede, at jeg var sikker i Danmark. Det fortryder jeg nu,« siger hun.

Når hun tænker tilbage, kunne hun måske godt selv have håndteret situationen bedre.

»Måske skulle jeg bare have ignoreret ham helt. Men han var helt oppe i mit ansigt med sine hænder,« siger hun.

Hendes ene hofte er helt blå, og hun har ondt i ryggen efter at have ramt skinnerne, fortæller hun.

Men egentlig er hun mest træt af, at hendes eget selvforsvar ikke rakte længere.

»Jeg skulle have sparket ham i bollerne. Jeg føler bare, at jeg er så svag, at jeg ikke kunne klare én person. Alle kan slå mig ihjel nu.«

»Men jeg er stærk, så jeg vil få det fint igen snart,« siger hun.

Manden fængslet

B.T. har talt med efterforskningsleder Espen Godiksen fra Københavns Politi, som bekræfter forløbet.

Manden er sigtet for at have udøvet vold mod Athira og en anden ung kvinde på perronen og for at bringe Athiras liv i fare ved at skubbe hende ned på togskinnerne.

Han blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig i anklagerne, men erkendte at have givet Athira et lille skub i selvforsvar.

Ifølge ham var han blevet antastet, men ifølge flere vidneforklaringer var det ham, der havde gået rundt og opført sig besynderligt og været meget aggressiv og lidt tilfældigt set sig ondt på folk på perronen.

Retten besluttede at varetægtsfængsle den sigtede i 21 dage.