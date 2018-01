Luksustur til Dubai var som at køre rundt med en lort i bagagerummet, mente chef, som dog ikke gjorde noget.

København. Den øverste chef for it-selskabet Atea fik ikke straks stoppet en særlig pulje, som blev brugt til dyre middage og luksuriøse rejser med offentligt ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet.

Faktisk gik der mere end syv måneder, før der endelig blev lukket for arrangementet - som direktøren selv har betegnet som "en lort i bagagerummet".

I det tidsrum nåede de offentligt ansatte og it-forretningsfolk at nyde blandt andet champagne til 2400 kroner på restaurant At Mosphere Lifestyle på 122. etage i Dubai.

Netop den langsommelige reaktion og passivitet fra Morten Feldings side er et tema torsdag i Retten i Glostrup, som er langt fremme med en stor sag om bestikkelse.

Afhøringen af Morten Felding viser, at den administrerende direktør lægger ansvaret fra sig. Han bebrejder sin daværende salgsdirektør - som sidder blandt striben af tiltalte i retslokalet.

I maj 2014 fik Felding af salgsdirektøren at vide, at en ansat i Region Sjælland, selskabets største kunde, havde arrangeret en rejse til et Formel 1-løb i Dubai i november samme år.

- Det var problematisk. Han ønsker på en eller anden måde at få ansvaret væk fra sine skuldre, siger Morten Felding om salgsdirektøren. Ansvarsforflygtigelse er et af de ord, han bruger om sin underordnede.

Dennes forsvarer, advokat Sysette Vinding Kruse, spørger, om han ikke kunne stoppe det, hvis han ville?

- I princippet kunne jeg godt gøre det, jo.

- Hvis du synes, at rejsen er underlig, hvorfor gør du det så ikke?

- Jeg får den forståelse, at den er bestilt af René i regionen, siger Felding med henvisning til en af de hovedtiltalte nydere af middage og rejser i sagen.

Topchefen giver indtryk af, at han er bange for reaktionen, altså at miste en stor kunde.

- Vurderingen er, at det er Renés tur, og at han vil blive rigtig sur, hvis den aflyses, siger Morten Felding.

- Hvorfor giver du ikke ordre om at stoppe den, vil forsvareren igen vide.

- Jeg havde været i selskabet i halvanden måned. Turen var købt og betalt, lyder svaret.

Han undrede sig over, at han selv ikke var inviteret med på turen. Det var i stedet den fratrådte koncernchef og den fratrådte koncerndirektør. Begge er ligeledes tiltalt i sagen.

Turen var uden fagligt indhold. I stedet var der for eksempel champagnebrunch på Al Qsar, såkaldt fri leg og massage samt et Formel 1-løb. Turen, som den tidligere it-direktør i Rigspolitiet har kaldt en drengerøvstur, kostede mere end 400.000 kroner for fem mænd.

Felding undlod at tage den forestående tur op under et møde med Region Sjælland i juni 2014. Også selv om han faktisk mente, at det gjaldt om at få stoppet en diskret aftale om, at regionen havde penge til gode i en pulje hos Atea, forklarer han.

- Mit udgangspunkt var, at det måtte være muligt at tage ned og forklare René, at dette ikke var sundt, siger Morten Felding. Dette fik han dog som nævnt ikke gjort ved introduktionsmødet.

