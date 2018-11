Harry Potters mor, 53-årige J. K. Rowlings, sagsøger sin tidligere assistent for uberettiget at have spenderet 23.696 pund, svarende til 202.242 kroner.

Fra februar 2014 til april 2017 arbejdede Amanda Donaldson som personlig assistent for forfatteren til de storsælgende bøger om den unge troldmandslærling og hans venner.

I den periode forsvandt penge på mystisk vis fra den stenrige forfatters konti.

Og der var ikke tale om trylleri, men om alvorlig misbrug af betroede midler.

Harry Potter-serien har solgt millioner af eksemplarer og gjort forfatteren J.K. Rowling stenrig. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Harry Potter-serien har solgt millioner af eksemplarer og gjort forfatteren J.K. Rowling stenrig. Foto: PHIL NOBLE

Ifølge juridiske dokumenter fra Airdrie Sheriff Court har Amanda Donaldson på ulovlig vis skaffet sig 23.696 pund ved at uberettiget brug af J.K. Rowlings kreditkort og ved at stjæle Harry Potter Merchandise.

Amanda Donaldson var betroet et kreditkort og havde adgang til et pengeskab med udenlandsk valuta. Ifølge Rowlings brugte Amanda Donaldson uberettiget kortet til kosmetik, gaver og restaurantbesøg til sig selv.

Assistenten havde også ansvaret for Harry Potter merchandize, og ifølge Rowlings misbrugte hun det ansvar til at stjæle et motoriseret Hogwarts Express tog til 467 pund, et ”Harry Potter Wizard Collection” til 2.231 pund samt et “Harry Potter Tales of Beedle The Bard Set” til 395 pund.

Forfatteren hævder også, at assistenten nuppede 7.742 pund fra hendes pengeskab.

Assistenten blev fyret, da J. K. Rowling blev opmærksom på svindlen.

En talsperson for forfatteren bekræfter overfor BBC, at der er rejst en sag, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere så længe den verserer.

35 årige Amanda Donaldson nægter sig skyldig.