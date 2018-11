Tre medlemmer af den eksil-iranske organisation ASMLA er onsdag blevet anholdt og sigtet for billigelse af terror.

Det sker på baggrund af en længerevarende efterforskning af sagen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Eksil-iranerne kom i fokus, efter politiet og PET mere eller mindre lukkede hele Danmark ned i slutningen af september, da man opdagede en mistænkelig bil i nærheden af det sted, hvor ASLMA-lederen bor i Ringsted.

Bilen viste sig dog ikke at have relevans til sagen.

Siden kom det frem, at PET har beskyttet de tre herboende iranere, som menes at være en del af ASMLA, der står for 'Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz'. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.

Tilbage i september kom det frem, at det iranske styre beskylder gruppen for at stå bag et terrorangreb mod Irans Revolutionsgarde, og i oktober meddelte PET, at man blandt andet lukkede landet ned, fordi en iransk efterretningstjeneste planlagde et attentat mod medlemmerne i Danmark.

Nu er de tre medlemmer sigtet for at have hyldet angrebet i Iran den 22. september, som kostede 25 mennesker livet.

OVERBLIK: Sagen, der lukkede landet ned Den omfattende politiaktion, der lukkede store dele af landet ned, begyndte den 28. september. Læs om forløbet her: - Kort før klokken 14 fredag eftermiddag den 28. september spærres al trafik på Storebæltsbroen, ligesom Øresundsbroens spærres for al trafik i retning mod Sverige. - Kort efter står det klart, at alle færgeafgange fra Sjælland også er indstillet. - Politiaktionen betyder, at mange tog holder stille, ligesom der dannes kø på motorveje flere steder på Sjælland. - Politiet er blandt andet til stede ved motorveje og motorvejsbroer og overvåger trafikken ved checkpoints. - Klokken 15.30 meddeler Københavns Politi, at det leder efter en sort Volvo V90, hvori der menes at befinde sig tre personer, der sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet. - Den sorte Volvo er en stjålet udlejningsbil fra selskabet First Rent A Car, der hører under selskabet Hertz, i Stockholm. - Bilen er angiveligt blevet stjålet ved lufthavnen i Malmø. - Hen ad eftermiddagen begynder transportforbindelserne at blive åbnet igen. Samtidig står det klart, at politiaktionen er i gang flere steder i landet. - Den efterlyste Volvo bliver fundet fredag aften nær Holbæk. - Samtidigt er politiet talstærkt til stede i Espe nær Ringe på Fyn. Det skyldes ifølge de første oplysninger, at den efterlyste Volvo menes at være set i byen. - Ved et pressemøde dagen efter oplyser Københavns Politi, at der lå en misforståelse bag den intense jagt på den sorte Volvo V90. - PET havde mistanke om, at de ombordværende personer i bilen havde forbindelse til en sag om alvorlige trusler mod specifikke personer. Det viste sig ikke at holde stik. - En af passagererne fra den sorte Volvo fortæller efterfølgende til TV 2, at de selv meldte sig til politiet. - Passagererne flygtede, fordi de ikke havde noget kørekort med og var påvirkede af hash, lyder forklaringen. Bilen efterlod de nær Holbæk. - Flere af hinanden uafhængige kilder fortæller efter aktionen til DR, at politiaktionen blev sat i værk, fordi PET frygtede angreb på iranere i Danmark. - Senere kommer det frem, at personerne angiveligt er tilknyttet en politisk gruppe af eksil-iranere i Danmark, som blev offentligt kendt efter et terrorangreb mod en militærparade den iranske by Ahvaz i september 2018. - Gruppen ved navn Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz (ASMLA) kaldte militærparaden for "et legitimt mål". Omkring 25 mennesker mistede livet i forbindelse med angrebet. - 21. oktober anholder politiet en norsk statsborger med iranske rødder for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark". - 5. november meddeler Københavns Politi, at politiet var massivt til stede i byen Espe på grund af fejlagtige gps-signaler fra Volvoen. Det skyldtes ifølge politiet en defekt antenne i bilen- Kilder: Ritzau, Københavns Politi, Ekstra Bladet, TV2, DR. /ritzau/

'Som det fremgik af PET-chefens pressebriefing den 30. oktober 2018, efterforsker Midt- og Vestsjællands Politi og PET, om et eller flere medlemmer af den eksil-iranske organisation ASMLA har gjort sig skyldige i overtrædelser af den danske straffelov, eksempelvis ved at have hyldet gerningsmændene bag angrebet den 22. september i Iran', skriver politikredsen i en pressemeddelelse onsdag og fortsætter:

'Efterforskningen har i dag ført til, at tre personer er blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 (billigelse af terror)'.

På den baggrund bliver der foretaget ransagninger på en række adresse i Ringsted.

Det betyder, at politiets tilstedeværelse i byen vil være massiv, oplyses det.

'Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er grund til bekymring for borgerne i Ringsted. Ransagningerne er helt sædvanlige i en sag som denne og har ikke noget med truslen mod de pågældende at gøre', skrives der i pressemeddelelsen.

Både politikredsen og PET understreger samtidig, at selvom de tre personer er blevet sigtet, så vil de fortsat være beskyttet af 'omfattende sikkerhedsforanstaltninger' på grund af den trussel, der er rettet mod dem.

'Borgerne i Ringsted og omegn vil derfor fortsat kunne se dele af disse sikkerhedsforanstaltninger', lyder det.

Da der er tale om en igangværende efterforskning har Midt- og Vestsjællands Politi ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.