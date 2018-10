Debattøren Asmaa Abdol-Hamid tager nu bladet fra munden og kommenterer nu den svindelsag, hendes mand er sigtet i.

'Det var ikke min drøm at finde sammen med en mand, som har begået lovovertrædelser. Om ikke andet er det den virkelighed, som jeg er nødt til at forholde mig til. Overtrædelserne skete, før vi var en del af hinandens liv, og kom først til mit kendskab, da han blev sigtet. Føler jeg mig skuffet? I den grad. Føler jeg mig svigtet? Utvivlsomt,' skriver hun.

Hendes mand, Erturum Erdogan, stod tidligere på ugen frem i Ekstra Bladet og erkendte, at han er en af de fem personer, der er sigtet i en sag om svindel for over seks millioner kroner i Albertslund Kommune.

Hidtil har Asmaa Abdol-Hamid ikke ønsket at kommentere på sagen bortset fra en kort kommentar til Ekstra Bladet, men søndag aften tager hun altså bladet fra munden i et længere opslag på Facebook.

Svindlen er angiveligt foregået ved, at Asmaa Abdol-Hamids forlovede som sagsbehandler i Albertslund Kommunes jobcenter har godkendt regninger for såkaldte ressourceforløb til ledige og efterfølgende sendt pengene til betaling hos fup-firmaer, som hans medsammensvorne havde oprettet. Svindlen skulle være foregået fra 2012 og frem til 2015.

På trods af det voldsomme chok, som har slået begge ben væk under mig, er jeg også lettet over, at der bliver ryddet op på retfærdig vis. Asmaa Abdol-Hamid, debattør og brobygger

Asmaa Abdol-Hamid mener dog ikke, hun kunne have gættet, hvad hendes mand havde i bagagen.

'For der var ingen røde lamper, idet den mand, som jeg fandt sammen med i 2017, ikke ejede eller ejer materielle ting af værdi eller har noget, som for mig er så naturligt som en opsparing,' skriver hun videre.

Fortiden har indhentet fremtiden, mener hun.

'I mit moralske og religiøse kompas, skal der ryddes op. For ingen er hævet over loven. Så på trods af det voldsomme chok, som har slået begge ben væk under mig, er jeg også lettet over, at der bliver ryddet op på retfærdig vis. Derfor bakkede jeg op om en hudløs erkendelse, beklagelse, og at han tager sin straf, uden nogen former for forbehold. Uden nogen undskyldninger. Uden et men,' skriver Asmaa Abdol-Hamid som sine 'sidste ord' i en sag, hun 'ufrivilligt er blevet gjort til omdrejningspunkt i'.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Onsdag valgte Asmaa Abdol-Hamid at lukke sin Facebook-profil helt ned, ligesom hun ikke ønskede at svare på spørgsmål om sagen.

Asmaa Abdol-Hamid blev for alvor kendt, da hun i 2005 stillede op til Odense Byråd for Enhedslisten og nægtede at give hånd til sine mandlige kolleger. Debatten om at give hånd blussede endnu en gang op, da hun i 2017 blev ansat som såkaldt brobygger ved Fyns Politi.

Blandt andet har integrationsminister Inger Støjberg (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) slået fast, at de mener, at det er uforeneligt med et job i politiet ikke at ville give hånd.

Asmaa Abdol-Hamid var i 2007 folketingskandidat for Enhedslisten under stort postyr.

Ifølge kritikerne tog hun ikke klart nok afstand til dødsstraf, ligesom hun også var uklar i sit syn på homoseksuelle og islams indflydelse på politik.

Albertslund Kommune har ikke ønsket at kommentere den aktuelle sag, hvor fem mænd, der alle er af anden etnisk herkomst end dansk, er sigtet for at have ført pengene ud af kommunen ved hjælp af falske firmaer og opdigtede ressourceforløb.

De fem er sigtet for groft databedrageri, hvilket straffes med fængsel i op til otte år.

Tre af de sigtede var i perioden 2012-2015 indsat som direktører i firmaer, hvis eneste formål var at sende falske regninger til betaling hos Albertslund Kommune, har Fagbladet 3F tidligere skrevet. Et af firmaerne havde på papiret til formål at undervise børn med autisme. Ifølge fagbladet er to af de sigtede en nevø og en onkel.