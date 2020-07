En 40-årig mand mistede livet tirsdag aften, da han faldt af en bakkende lastbil i et kryds i Vamdrup.

En 40-årig asfaltarbejder er død i en arbejdsulykke sydvest for Kolding sent tirsdag aften.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund tidligt onsdag morgen.

- Ulykken sker i forbindelse med noget asfaltarbejde. Her er der en arbejder, som står bag på en lastbil. Og i forbindelse med at lastbilen bakker meget langsomt, falder manden af og kommer ind under lastbilen og bliver kørt over, siger vagtchefen.

- Han dør på stedet, tilføjer han.

Den 40-årige mand er fra Fåborg-Midtfyn Kommune, og hans pårørende er underrettet om ulykken.

- Der er jo sådan set tale om en kombination af en arbejdsulykke og en færdselsulykke, siger vagtchef Lars Grønlund.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken, der skete i krydset mellem Jernbanegade og Røddingvej i Vamdrup, tirsdag klokken 22.36.

/ritzau/