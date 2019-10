Terrortruslen mod Rasmus Paludan er så alvorlig, at han ikke fik lov til at tale på det nationalistiske debatmøde Scandza-forum på Amager i weekenden.

Det oplyser Frodi Midjord, der er arrangør og grundlægger af Scandza-forum.

»Der var en konkret trussel mod hans liv og vores liv. Så meget var klart,« siger Frodi Modjord.

To retsmøder, hvor Rasmus Paludan i denne uge skulle møde som forsvarer, er blevet aflyst, og for tredje dag i træk har politiet forbudt Stram Kurs at demonstrere i København.

Rasmus Paludan demonstration på Nørrebro i København, tirsdag den 8 oktober 2019.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Rasmus Paludan demonstration på Nørrebro i København, tirsdag den 8 oktober 2019.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Demonstrationsforbuddet bliver af Københavns Politi begrundet med en vurdering fra Center For Terroranalyse, CTA, om, at der er en terrortrussel mod Rasmus Paludan.

Hvori truslen består, ønsker Politiets Efterretningstjeneste, PET, ikke at oplyse, men B.T. kan nu afsløre, at trusselsvurderingen i lørdags blev skærpet så markant, at Rasmus Paludan ikke kan få lov til at vise sig offentligt.

I fredags annoncerede Stram Kurs den femte af i alt 21 planlagte demonstrationer i oktober. Demonstrationen blev gennemført med Rasmus Paludans tilstedeværelse.

Lørdag skulle Rasmus Paludan have deltaget som taler på Scandza-forum, der i al hemmelighed blev afholdt i KFUMs lokaler på Amager. Men det fik han ikke lov til, fortæller Frodi Midjord.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

»Der var en konkret trussel mod ham og personer, som befandt sig i hans nærhed. Han fik derfor ikke lov til at opholde sig på stedet,« siger Frodi Midjord.

Afholdelsen af Scandza-forum førte til dramatiske sammenstød mellem politi og demonstranter fra den yderste venstrefløj.

Frodi Midjord mener ikke, at politiet gjorde nok for at holde demonstranterne væk, men han vurderer ikke, at det var truslen fra de venstreorienterede, der fik politiet til at forbyde Paludans deltagelse.

»Det var noget, der rakte ud over den trussel, der hele tiden er mod Rasmus Paludan,« siger Frodi Midjord.

Rasmus Paludan demonstrerer i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan demonstrerer i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I et brev fra Københavns Politi, som Rasmus Paludan lagde på Facebook tirsdag, begrunder Københavns Politi et demonstrationsforbud med en trusselsvurdering, som Københavns Politi har modtaget fra PET og CTA:

»CTA vurderer, at terrortruslen mod Dem i øjeblikket er meget alvorlig. Det betyder, at der er en specifik trussel mod dem,« står der i brevet.

Terrortruslen er tilsyneladende så alvorlig, at Rasmus Paludan heller ikke kan passe sit arbejde som forsvarsadvokat i straffesager.

Mandag og tirsdag skulle Rasmus Paludan være mødt i Retten i Holbæk som forsvarer i en grotesk sag om mishandling af 17 hunde. Men det kunne han ikke komme til.

I sagen er en hundeejer tiltalt for at have dyppet seks voksne hunde og 11 hvalpe i terpentin, fordi de havde fået udslæt. Sagen skulle behandles over to retsdage mandag og tirsdag, men af retslisten for Retten i Holbæk fremgår det, at retsmøderne er aflyst.

»De er blevet aflyst grundet forsvarerens forhold. Vi er ved at finde et tidspunkt for et nyt retsmøde. Indtil videre med den samme forsvarer,« siger Jeanette Jonstrup, administrationschef for Retten i Holbæk.

PET har ikke ønsket at kommentere terrortruslen mod Paludan over for B.T.

