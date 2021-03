I første omgang holdt politiet kortene meget tæt til kroppen efter en episode, hvor tre personer blev anholdt under et møde blandt coronaskeptikere i Bredballe.

Nu bryder Sydøstjyllands Politi tavsheden – af én bestemt grund.

Tirsdag stod en af mødets arrangører, den sønderjyske hypnotisør Tonny Læbel, frem i Vejle Amts Folkeblad, hvor han beskylder betjentene for at have eskaleret situationen ved at fare hårdhændet frem.

»Det var helt ude af proportioner. Betjentene var voldsomme, og jeg blev selv smækket ned på gulvet. Prøv lige at slappe af. Jeg opgav mit navn,« sagde Tonny Læbel blandt andet til det lokale medie.

Det får nu vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Mikkel Ross, til overfor JydskeVestkysten at komme med politiets version af, hvad der skete den søndag eftermiddag.

En version som er noget anderledes end Tonny Læbels.

Politiet modtog søndag klokken 16.26 en anmeldelse om, at forsamlingsforbuddet kunne være brudt under mødet på en adresse på Hældagervej i Bredballe lidt øst for Vejle.

Da fire betjente kort efter ankom til Hypnosehuset, som stedet hedder, eskalerede situationen hurtigt.

Så langt er politiet og Tonny Læbel enige.

Men årsagen til, at det skete er parterne dybt uenige om.

»Da vi rettede henvendelse på stedet, begyndte folk at hoppe ud ad vinduerne og løbe fra stedet. Det har betjentene aldrig oplevet før, og det undrede dem, da der var tale om modne mennesker, som løb alt, hvad de kunne,« fortæller vicepolitiinspektøren til JydskeVestkysten.

Ifølge politiet var omkring 25 personer samlet. Betjentene fik fat i 12 af dem, før de nåede at stikke af.

Tre af personerne nægtede ifølge Mikkel Ross at oplyse, hvem de var. Derfor blev de anholdt og taget med på politistationen.

Mikkel Ross er ikke bekendt med, at deltagere ved mødet har klaget over betjentenes ageren.

Politiet undersøger stadig, om der skete en overtrædelse af forsamlingsforbuddet ved arrangementet. Ifølge Tonny Læbel var der tale om et politisk møde, hvor forsamlingsforbuddet ikke er gældende.