Han er berygtet for at stoppe tilfældigt forbipasserende og forsøge at sælge dem mærkevaretøj fra Armani.

Men historien er falsk. Og det er tøjmærkerne også. Dét kostede i dag den såkaldte Armani-mand en bøde på 200 euro eller små 1.500 kr.

»Vi har haft ham inde i dag, og har givet ham en bøde for at antaste folk,« siger Mikkel Kjærgaard, der er vagtchef hos Sydsjællands Politi.

Politiet advarede fredag mod, at den såkaldte Armani-mand var set i aktion i Vordingborg.

Gentagne gange i løbet af det sidste år har politiet i andre politikredse advaret mod manden, som sidste sommer huserede på den sjællandske nordkyst. Også dér har han været på spil igen for nylig.

En af de første dage i januar mødte den 59-årige civilingeniør Torben Andersen Armani-manden uden for Rema i Kokkedal.

»Jeg var på vej ind for at handle, da en sort BMW rullede ind på parkeringspladsen. Det var en lækker bil, så jeg lagde mærke til den.«

Føreren, en italiensk udseende mand i slutningen af 20’erne, rullede vinduet ned og fortalte Torben Andersen, at han havde været til modemesse, var på vej til lufthavnen og skulle hjem.

»Han talte formfuldendt engelsk og så hamrende godt ud. Han var ekstremt høflig, stilig - en rigtig Armani-mand. Man fik lyst til at hjælpe ham.«

Torben Andersen forklarede ham vejen til lufthavnen.

»Derefter sagde han, at han arbejdede for Armani, og at det var besværligt for ham at få tøjet hjem, og så spurgte han, om jeg ville købe noget af det.«

Da Torben Andersen afslog, rullede Armani-manden straks vinduet op og tog den anviste vej mod lufthavnen.

Også 57-årige Søren Godtfredsen har haft ‘fornøjelsen’ af at møde tricktyven, og han blev spundet længere ind i hans spind, før han blev mistænksom. I november måned sidste efterår skulle Søren Godtfredsen til optiker på Nærumvænge Torv, da han blev stoppet af en ‘italiener’, der spurgte om vej til lufthavnen.

»Han havde travlt, for han havde lige fået en baby og skulle til lufthavnen og hjem. Han ville gerne af med sin bagage - og jeg kunne få det hele,« sagde han.

Inde i bilen lå tøjet, som Armani-manden forklarede var vareprøver, spredt ud over bagsædet.

Søren Godtfredsen nåede at få foræret fire-fem jakkesæt og nogle vinterjakker, før manden sagde, at han gerne ville købe en parfume med hjem til sin kone. Desværre havde han ikke penge, men hvis Søren Godtfredsen kunne give ham lidt penge til gengæld for tøjet, ville det være et fair bytte.

»Han var en gudsbenået taler, og selvom jeg mener, at jeg er et fornuftigt menneske, blev jeg suget ind. Han bad om 1.200 kr til parfumen. Da jeg ikke havde kontanter på mig, foreslog han, at vi sammen skulle gå i banken og hæve penge. Først da vågnede jeg op og tænkte: ‘Det her er for dumt’,« siger Søren Godtfredsen.

Hos Sydsjællands Politi har vagtchefen intet overblik over, hvor mange mennesker, Armani-manden har snydt. Eller hvor mange penge, han evt. har tjent på sit svindelnummer.

Men ‘der er mange forhold’, siger Mikkel Kjærgaard, der dog kun kan opfordre folk til at ‘have en naturlig skepsis overfor folk, der tilbyder én varer på gaden’.

Armani-manden, der i øvrigt ér fra Italien, er blvevet løsladt igen.