Arkitektfirmaet Urban Power mener, at regeringen og overborgmester Frank Jensens idé om en ny ø i København er meget lig Nordhaleøen, som blev præsenteret for et år siden.

Arkitektfirmaet Urban Power mener, at regeringen og overborgmester Frank Jensens idé om en ny ø i København er meget lig Nordhaleøen, som blev præsenteret for et år siden.

Folkene bag arkitektfirmaet Urban Power følte sig taget på sengen, da de i fredags tændte for tv'et og klikkede ind på landets medier.



Her kunne man læse, se og høre, at regeringen og overborgmester i København, Frank Jensen (S), lancerede en spritny ø mellem Refshaleøen og Nordhavn, som skal huse 35.000 beboere, have metro, strand og klimasikring.



Lynetteholmen blev den kaldt.



Derefter begyndte lykønskningerne at tikke ind:



»Tillykke,« skrev en.

»Spændende, at det nu lykkes,« skrev en anden.

»Hvor er det fedt, at jeres projekt bliver til noget,« skrev en tredje.

Problemet var blot, at det ikke var Urban Powers projekt, der blev præsenteret af de tre smilende ministre og borgmesteren på live-tv.

Til gengæld var det et projekt, som lignede, mener Rune Veile, partner i Urban Power.

I september 2017 præsenterede han og hans kolleger nemlig en ny ø, som skulle laves ved brug af opfyld, mellem Refshaleøen og Nordhavn, og flere medier fattede interesse for visionen. Heriblandt Berlingske.

Tanken var at skabe en ø, som skulle løse de problemer, København bakser med.



Resultatet blev Nordhaleøen - en 550.000 kvadratmeter stor kunstig ø mellem Nordhavn og Refshaleøen, der ifølge Urban Power skulle være den sidste brik i et sammenhængende København.



Den skulle have boliger, metro og strand og fungere som klimasikring. Nøjagtig ligesom Lynetteholmen skal.



»Så vi blev overraskede i fredags. Faktisk blev vi rystede og tænkte: Hov – kan man virkelig bare snuppe sådan en idé uden at inddrage os i det?,« siger Rune Veile til Berlingske:



»Vi anede overhovedet ikke, at der ville blive lanceret en idé, som er så tæt på vores,« siger han og fortæller, at arkitektfirmaet selv var begyndt at bygge en businesscase, havde taget kontakt til potentielle investorer og ville henvende sig til Frank Jensen i kølvandet på kommunens netop overståede budgetforhandlinger.

Rune Veile medgiver, at Lynetteholmen og Nordhaleøen visuelt tager sig forskelligt ud, men han mener samtidig, at visionerne bag er de samme, og at det ene projekt blev præsenteret et år før det andet.



»Vi er ikke bitre, for det var ikke tanken, da vi begyndte, at vi skulle ende med en opgave. Men vi har selvfølgelig en fornemmelse af, at regeringen og kommunen har kunnet se en rigtig god idé, og så har det været nemt for politikerne at hive Nordhaleøen op i en ny version. Den var jo ligesom blevet præsenteret og trykprøvet for folk én gang,« siger han.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har blandt andet tidligere fremhævet Urban Powers projekt i forbindelse med nedsættelsen af en ekspertgruppe, der skulle udpege barrierer for boligbyggeri i København.



Rune Veile opfordrer til, at regeringen og kommunen havde rådført sig med Urban Powers og tilkendegivet, at idéen om at tænke klimasikring, boliger og infrastruktur sammen opstod i Urban Powers tegnestue:



»På den ene side er vi beæret over, at der blev lyttet til det, vi kom med, men på den anden side bliver vi også irriterede over, at vi ikke bliver krediteret for vores idé,« siger Rune Veile.

Men idéen om opfyld i havnen er jo ikke ny?

»Nej, og andre har også luftet tanker om at bygge derude, men det nye er, at vi tænkte klimasikringen sammen med opfyld og infrastruktur, så man får en business-case, der betaler sig selv,« siger Rune Veile:



»Andre har tidligere foreslået nye øer, men det er større projekter, som kommer ud i sejlrenden. Vi har forsøgt at lave en realistisk case på, hvordan man kan løse de her problemer.«

I modsætning til Lynetteholmen lagde Urban Powers vision for Nordhaleøen ikke op til en østlig ringvej, også kendt som en havnetunnel.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra Københavns Kommune og regeringen.