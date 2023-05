For tre uger siden blev en fængselsbetjent overfaldet af en indsat i en celle – og det er blot en ud af flere lignende sager i Esbjerg Arrest.

Nu bliver arresten kritiseret for dens sikkerhedsniveau og generelle arbejdsmiljø.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

I 2023 har der alene været to overfald. Betjenten, der blev overfaldet for tre uger siden, udtaler om hændelsen:

»Han slår ud efter mig igen. Jeg får pareret, hvorefter vi kommer til at ligge i sengen, hvor han yder voldsom modstand og prøver at slå og sparke. Jeg får til sidst tilkaldt hjælp, og vi får styr på ham.«

På få år har der været fem overfald.

Tillidsrepræsentant Morten Nielsen er meget kritisk over for forholdene. Han mener, arresten får mange voldsparate fra andre steder – og det er man ikke gearet til:

»Normeringen er for lav i forhold til den type indsatte, som vi modtager. Vi tiltrækker indsatte fra hele Jylland, som ikke kan være andre steder. Derfor får vi flere indsatte fra rocker- og bande-gråzonen. Det slider. Folk er mere trætte,« siger tillidsrepræsentanten.

Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud, der skal forebygge volden mere effektivt. Derudover mener tilsynet, at det er vanskeligt for personale at risikovurdere nye indsatte.

I pressemeddelelsen lyder det, at man har øget bemandingen med en ekstra sikkerhedspost om formiddagen. Men det er ikke nok, mener Morten Nielsen. Der er brug for en permanent styrkelse af bemandingen, fordi »de røde lamper blinker«.

Fungerende institutionschef i Esbjerg Arrest, Lars Henrik Nissen Lund, understreger, at situationen er uacceptabel. Én episode er én for meget, siger han.

»Vi tager det meget seriøst, når der kommer påbud fra Arbejdstilsynet, og vi har nu igangsat et arbejde, der skal vise os, om der er en sammenhæng mellem tidligere episoder og bemandingen. Dette arbejde foretages i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne. Giver det anledning til at lave mere permanente justeringer i blandt andet bemandingen, vil vi naturligvis se på det.«