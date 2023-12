En 55-årig mand fra Roslev nord for Skive kom fredag morgen ud for en dramatisk ulykke.

Det skete, da manden var i gang med at rydde sne.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Anmeldelsen om ulykken kom 8.42, forklarer vagtchef Andersen Hansen fra politikredsen.

Meldingen lød, at en 55-årig mand var kommet ud for en arbejdsulykke på Sallingsundvej i Roslev.

Her var manden i gang med at rydde sne, da det gik galt.

»Det er en 55-årig mand, som var i gang med at feje sne med en motordrevet fejemaskine,« forklarer Anders Hansen og uddyber:

»På et tidspunkt faldt han bagover ned i en trappeskakt. Og fejemaskinen faldt ned over ham. Et håndtag pressede sig ned i inderlåret/lyskenen på ham,« siger vagtchefen.

Manden blev efterfølgende kørt på hospitalet i Viborg til behandling.

Og her gik der nogle timer, før det stod klart, at han var okay.

»Vi fik klokken 14.00 en melding om, at situationen ikke længere var kritisk,« siger vagtchefen, der glæder sig over, at det ikke gik værre for den 55-årige.

»Der er nogle ret store blodårer i det område, hvor han kom til skade, og vi har før set, at det potentielt kan være livsfarligt. Men det er heldigvis ikke tilfældet her,« siger Anders Hansen.

Nu skal arbejdstilsynet se nærmere på, hvad der præcist førte til ulykken.