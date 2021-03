En mand er sent fredag eftermiddag kommet til skade i København.

Ved Nørrebrogade er der sket en arbejdsulykke, hvor en stålstolpe er faldet ned og har ramt en mand.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Han er ikke blevet fastklemt, men ramt oven fra. Hvor langt oven fra, den er faldet, ved jeg ikke,« oplyser vagtchef Henrik Brix.

Vagtchefen siger endvidere, at manden er ved bevidsthed, men har ondt.

»Han bliver behandlet af læger,« lyder det.

Det er endnu ukendt i hvilken arbejdsforbindelse, manden har været i. Billeder fra stedet viser en byggeplads, men om ulykken er sket hér, kan politiet ikke bekræfte.

Henrik Brix oplyser til slut, at Arbejdstilsynet bliver underrettet, men om de skal undersøge sagen, er endnu for tidligt at sige.

B.T. følger sagen.