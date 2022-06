Lyt til artiklen

Der er sket en arbejdsulykke i et frysehus på Fyn.

Nærmere bestemt er det sket på ringvej i Ørbæk.

Det bekræfter Henrik Strauss ved Fyns Politi til B.T.

»Vi er til stede i et frysehus, hvor en medarbejder har tilgået et rum med en form for robot, medarbejder bliver så klemt af den robot af ukendte årsager,« lyder det fra vagtchefen.

Der er tale om en 38-årig mand, som er involveret i ulykken. Han er blevet hastet på Odense Universitets Hospital, men hans tilstand er ukendt.

Henrik Strauss forklarer, at man fortsat er på stedet for at finde ud af, hvad der er sket.

Det oplyses yderligere, at der har været en del på arbejde, som har overværet ulykken.

Derfor ha politiet allieret sig med OUH, som skal tilbyde psykosocialstøtte til dem som har overværet situationen.

Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt til adressen.

De pårørende er i skrivende stund ikke underrettet.