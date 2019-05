Hukommelsesbesvær, dårlig søvn og ondt i maven. Anklageres tillidsmand er bekymret. Antallet af sager vokser.

For anden gang inden for kort tid har Arbejdstilsynet kig på anklagernes arbejdsforhold i Københavns Politi.

Situationen i den afdeling, som tager sig af især organiseret kriminalitet (SEØ), var så alvorlig, at Københavns Politi i december ligefrem fik et påbud.

Men Arbejdstilsynet har også annonceret et såkaldt "risikobaseret tilsyn" af en anden afdeling, hvor cirka 75 anklagere arbejder med sager om tyveri, vold og mange andre forhold.

I de tre advokaturer på Bellahøj siger tillidsmand Martin Dahl Fuglsang, at situationen er uholdbar.

- Der er ingen tvivl om, at der på Bellahøj er massive stress-symptomer. Medarbejderne har ondt i maven og søvnproblemer. Nogle fortæller, at de har svært ved at huske, og at man har svært ved at komme ned i gear efter arbejde, siger Martin Dahl Fuglsang.

- Jeg kan bekræfte, at vi inden for de sidste 14 dage har fået en stressygemelding, og det er min opfattelse, at der er andre medarbejdere, der bevæger sig lige på grænsen af en stressygemelding, siger han.

Anklagerne er så pligtopfyldende, at de ikke siger pyt. De løber ifølge tillidsmanden hurtigt både inden og uden for arbejdstiden.

- Vi har en god dialog med ledelsen både lokalt og på Politigården. Men det ændrer ikke på, at vi er for få anklagere til de sager, der er, siger Martin Dahl Fuglsang.

I ledelsen på Politigården erkender chefanklager Ida Sørensen, at arbejdspresset er øget.

- Det er korrekt, at der på det seneste er kommet ekstra drøn på anklagemyndigheden med flere sager og flere retsmøder, siger hun.

Hun vil ikke diskutere, om der er for få anklagere eller ej.

- Vi har de ressourcer, vi har. I den situation må man prioritere i de opgaver, der ligger, og så se på, hvad vi selv kan gøre for at lette presset ved blandt andet at ændre sagsgange og andet, siger chefanklageren.

Spørgsmål: Er der en sammenhæng mellem det øgede antal sager hos anklagerne og talen om et for stort arbejdspres, som giver stress-symptomer?

- Den slags konklusioner må andre drage. Men jeg kan sige, at vi arbejder hårdt på at kigge på vores sagsgange, så der kan skabes ro for medarbejderne. Vi kigger også på, hvordan vi kan hjælpe alle vore nye medarbejdere til at blive klædt hurtigere på til opgaverne, siger Ida Sørensen.

Hun betegner i øvrigt medarbejderne som dygtige og engagerede.

Der er mange unge ansigter blandt anklagerne på Bellahøj. Cirka 50 af de 75 jurister har under tre års erfaring, oplyser tillidsmanden.

- Vi er for få og for få erfarne. Jeg kan bare konstatere, at mange erfarne anklagere er væk. Vi kan ikke følge med, siger Martin Dahl Fuglsang.

/ritzau/